A Haber'e konuşan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret hakkında beklentileri artıran bir açıklama yaptı. Güngör, asgari ücretin minimum 3.800 TL olabileceğine işaret etti.

Türkiye, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre son 12 ayda %20’ye dayanan bir enflasyonla karşı karşıya. Enflasyondaki artış ve kurdaki hızlı yükseliş, doğal olarak dar ve orta gelirli hanelerin geçimini ciddi oranda zorlaştırmaya başladı. Yaşanan bu gelişmeler ülke gündemine, alım gücünü korumak için bazı finansal önlemlerin alınacağı konusunu taşıdı.

Son günlerde hükümet tarafından yapılan açıklamalar, asgari ücrete büyük bir zam yapılabileceğine işaret ediyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bu konuda asgari ücretin ‘en azından insani bir şekilde yaşama seviyesine’ getirileceğini açıklamıştı. Bu açıklamada bahsi geçen seviyenin ne kadar olduğu bilinmezken bugün A Haber'de ilgi çeken bir açıklama yapıldı.

“%35-40 civarında zam bekleniyor”

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücretin dolar kuruna vurulduğunda 80 – 90 dolarlık bir erime yaşadığını belirtti. Güngör bunun ardından herkesin ’45 yılın en yüksek zammını’ beklediğini belirterek bu zam hakkında ‘%35-40’ gibi bir orandan bahsedildiğini ifade etti. Bu da asgari ücretin net 3.800 TL civarında olabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte hükümetin prim anlamında iş verene de destek olmasının beklendiği söylendi.

Dar gelirliye vergi indirimi düşünülüyordu:

Geçtiğimiz gün Reuters’a konuşan iki Türk yetkili, hükümetin dar gelirliler için vergi indirimi yapabileceğini açıklamıştı. Dolayısıyla asgari ücret olur da 3.800 TL'ye çıkarsa, bunu sağlayan etmenlerden birisi de bu vergi indirimi olabilir. Böylece brüt ücret ve net ücret arasındaki fark indirilmiş olur, iş veren de asgari ücret artışından daha az etkilenir.