2022 yılında ülkemize geleceği kesinleşen HBO Max’in önümüzdeki yıl boyunca yayınlayacağı kesinleşen bütün içerikleri hakkında bir video yayınlandı.

Dünya çapında pek çok ülkede Netflix ve Amazon Prime Video’nun rakibi olarak görülen HBO Max’in 2022 yılında ülkemize geleceği kesinleşmişti. Warner Bros’un HBO Max ile anlaşmasının ardından 2022 yılının HBO Max için oldukça dolu geçeceği zaten biliniyordu.

HBO Max’in bugün resmi YouTube kanalından yayınlanan videoda ise 2022 yılında platforma ekleneceği kesinleşen dizi ve filmlerin tamamı gösterildi.

İşte 2022’de HBO Max’e eklenecek dizi ve filmler;

Yayınlanan fragmanda beyin yakan seri Westworld’ün yeni sezonu ve Barry’nin yeni sezonuna ek olarak The Glided Age, Game of Thrones evreninin geçmişine gideceğimiz House of The Dragons ve Time Traveller’s Wife gibi pek çok merakla beklenen içeriğe de yer verildi. Platformda ayrıca bir döneme damga vuran The Gossip Girl ve Pretty Little Liars’ın da yeni bölümlerinin yayınlanacağı açıklanmış oldu.

Yayınlanacak filmlerde ise 2021 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 9 ve Free Guy gibi filmlerin de olduğunu fragmanda görüyoruz. Bu filmlere ek olarak Warner Bros. ile olan anlaşmasının “meyveleri” olan Father of The Bribe, Kimi, The Fallout ve Moonshot gibi dikkat çekecek yapımları da 2022 yılı içinde platformda görebileceğiz.

2022 yılı içinde ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan HBO Max’in tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak eğer şimdiden bir hesap oluşturmak isterseniz burada bulunan haberimize göz atabilirsiniz.