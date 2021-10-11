Yayın hayatına Mayıs 2020'de başlayan HBO Max, 2022 yılında Türkiye'de de faaliyet göstereceğini kesin olarak açıkladı. Bununla beraber, HBO Max'in olmadığı ve genelde Netflix platformunun tercih edildiği yerlerde, HBO Max, Netflix'e büyük bir rakip olarak görülüyor.

HBO Max abonelik ücreti İspanya'da 9 Euro, Norveç'te ise 10 Euro olarak belirlendi fakat diğer film-dizi izleme platformlarının yaptığı gibi HBO Max'in de Türkiye için özel bir ücretlendirme yapması bekleniyor. Türkiye ile beraber Yunanistan, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya ve Hollanda gibi ülkelere de gelen HBO Max'in en sürükleyici dizilerini sizler için derledik!

HBO Max'in Sürükleyici Dizileri

Banshee

The Leftovers

The Night Of

True Detective

Euphoria

Chernobly

His Dark Materials

Doom Patrol

Watchmen

Raised by Wolves

'İyi ki başlamışım' diyeceğiniz kıyıda köşede kalmış bir suç dizisi: Banshee (2013 - 2016)

Yönetmen: Miguel Sapochnick, Greg Yaitanes, Babak Najafi, Ole Christian Madsen

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Oyuncular: Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen, Frankie Faison

IMDb: 8.4

Usta bir hırsız olan eski mahkum Lucas Hood, hapishanede 15 yılını geçirir. Hapishaneden çıktıktan sonra ise ilk işi eski sevgilisini aramak olur. Sevgilisini bulmak için ise küçük bir yer olan Banshee kasabasına gider. Banshee, oldukça belalı bir kasabadır. Lucas, bu kasabada rahat edebilmek için öldürülen bir polis şefinin kimliğine bürünür. Yeni bir kimliğe sahip olan Lucas, geçmişi ve bağlantılı olduğu insanlarla savaşmak zorunda kalır.

'Dünyadaki insanların bir kısmı birden kaybolsaydı ne olurdu?' sorusunun cevabı olan bir dizi: The Leftovers (2014 - 2017)

Yönetmen: Mimi Leder

Tür: Drama, Fantastik, Gizem

Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Cristopher Eccleston, Liv Tyler

IMDb: 8.3

Dünya nüfusunun %2'si bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden ortadan kayboluyor. Diziyi izlemeye başlarken konunun kaybolanlara ne olduğuyla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz fakat dizi geride kalan %2'nin hikayesine odaklanıyor. 'Ani dönüş' olarak bilinen bir baygınlık geçirdikten sonra ortadan kaybolan bu insanların nerede olduğu bilinmiyor fakat geride kalanlar gruplara ayrılıyorlar ve yaşam savaşları başlıyor.

Lost’un yapımcılarından David Lindelof’un imzasını taşıyan The Leftovers; dram, gizem ve fantastik öğeler barındırıyor. Dünya nüfusunun ani bir şekilde yok olmasının ardından geride kalan insanların dine ve Tanrı’ya bakış açıları tamamen değişiyor. Kimisi geride kalan insanların günahkar olduğunu düşünerek tarikat kuruyor, kimisi gidenlerin günahkar olduğunu düşünüyor kimi de sanki hiç böyle bir olay yaşanmamış gibi hayatına devam ediyor.

Polisiye sevenler toplanın ve bu diziyi izleyin: The Night Of (2016)

Yönetmen: Steven Zaillian

Tür: Suç, Gizem, Drama

Oyuncular: Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp, Amara Karan

IMDb: 8.5

New York'ta geçen ve karmaşık bir hikayeye sahip hayali bir cinayet davasının derinlemesine araştırıldığı sekiz bölümlük bir mini dizi olan yapımda, Pakistan asıllı Amerikalı öğrenci olan Nasir Khan, hiç beklemediği bir anda bir kızı öldürmekle suçlanır. Oldukça sürükleyici bir dava sürecini işleyen dizi, HBO Max'in kesinlikle kaçırılmaması gereken yapımlarından biri.

5 Emmy ödüllü, HBO'nun gözde dizilerinden: True Detective (2014 - 2019)

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga, Daniel Sackheim, Josh Crowley, Justin Lin

Tür: Suç, Drama, Gizem

Oyuncular: Matthew McConaugh, Woody Harrelson, Vince Vaughn, Colin Farrel, Rachel McAdams

IMDb: 8.9

Louisiana Cinayet Masası'nda görev yapan Dedektif Rust Cohle ve Martin Hart bir seri katilin peşine düşerler. Beraber çalışan ikilinin, takip derinleştikçe kendi hayatlarının da içinden çıkılmaz bir duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 17 yıl boyunca bir seri katili yakalamak için iz süren dedektifler, yıllar sonra davanın tekrar ele alınması ile beraber kendilerini sorgu masasında bulurlar.

Bir gençlik dizisinden çok daha fazlası: Euphoria (2019 -)

Yönetmen: Augustine Frizzell

Tür: Drama

Oyuncular: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney

IMDb: 8.4

Aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.. Zendaya’nın hayat verdiği Rue’nun anlattığı hikayeler; seks, kimlik arayışı, travma, sosyal medya, uyuşturucu, aşk ve arkadaşlık gibi temaları ele alıyor.

Tarihin gördüğü en büyük facialardan birini oldukça çarpıcı şekilde anlatan dizi: Chernobly (2019)

Yönetmen: Craig Mazin

Tür: Drama, Tarihi, Gezilim

Oyuncular: Jessie Buckley, Jared Harris, Stellan Skarsgard

IMDb: 9.4

Chernobly, 1986 yılında Ukrayna'da Çernobil nükleer santralindeki patlama ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Yaşanan patlamanın ardından Sovyetler Birliği, olayın araştırılması için ülkenin en başarılı nükleer fizikçilerinden Valery Legasov'u görevlendirir. Sovyetler Birliği Başkan Yardımcısı Boris Shcherbina ile birlikte kazayı incelemek için giden Valery, olayın nasıl olduğunu anlamak ve patlamanın yaratacağı felaketleri kontrol altına almak için zorlu bir mücadele vermeye başlar.

Paralel evrenlerde arkadaşlık: His Dark Materials (2019 -)

Yönetmen: Tom Hooper

Tür: Macera, Drama, Aile

Oyuncular: Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson

IMDb: 7.9

Paralel evrenlerde hareket edebilen iki çocuğun hayat hikayesini konu edinen ve Philip Pullman imzalı ünlü fantastik roman serisi His Dark Materials'dan uyarlanan yapım, paralel evrenlerde hareket edebilen iki çocuğun hayat hikayesine odaklanıyor. Başka bir dünyadan olan Lyra kayıp arkadaşını araması bir süre sonra Dust isimli gizemli bir fenomeni arayışa dönüşür. Paralel evrenler arası seyahatlerinde Lyra bir başka arkadaşıyla daha tanışır ve iki gencin büyülü maceraları devam eder.

Ortak travmalardan yaratılan ekip ruhu: Doom Patrol (2019 -)

Yönetmen: Jeremy Carver

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: April Bowlby, Diane Guerrero, Matt Bomer

IMDb: 7.9

Doom Patrol, Robotman, Negative Man, Elasti-Girl, Crazy Jane ve Doktor Niles Caulder’ın maceralarını konu ediyor. Doom Patrol’ün her bir üyesi, onlara insanüstü yetenekler kazandıran korkunç kazalar geçirdi. Ancak bu kazalar çeşitli yaralar ve görüntü bozukluklarına da neden oldu. Çeşitli eziyetlere maruz kalan, travma yaşayan bu ekip, Şef sayesinde bir araya gelir ve onlar artık yaşanan tuhaf olayları araştırmak ve dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye atılır.

Her şeyin tersine işlediği alternatif bir evren: Watchmen (2019)

Yönetmen: Nicole Kassell

Tür: Aksiyon, Drama, Gizem

Oyuncular: Regina King, Yahya Abdul-Mateen II, Tom Mison

IMDb: 8.2

Alan Moore‘un 1986’da yayımlanan aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Watchmen, bir grup polisin şehrin süper kahramanlarını hedef aldığı alternatif bir evrende geçiyor. Maskeli kahramanların suçlu olarak nitelendiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen, gizemli bir cinayet davasına atılan karakterlerin büyük bir komployla karşılaşmalarını işliyor.

Blade Runner filmiyle tanıdığımız Ridley Scott'tan ses getirecek bir yapım: Raised by Wolves (2020 -)

Yönetmen: Ridley Scott

Tür: Drama, Fantastik, Bilim Kurgu

Oyuncular: Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim

IMDb: 7.5

Gizemli bir gezegende yaşayan ve insanların çocuklarını büyütmekle görevlendirilen iki androidin maceralarını konu edinen Raised By Wolves, gittikçe genişleyen insan kolonisinde dini veya sosyal farklılıklardan doğan tehditler karşısında neler olabileceğini bilim kurgusal bir anlatımla gösteriyor. Bu süreçte androidlerin yaşadığı oldukça zorlu görevi gayet sürükleyici bir anlatımla gösteren dizi HBO Max'in sürükleyici yapımlarından biri.