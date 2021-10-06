Netflix ve Amazon Prime Video’nun ülkemize gelmesi ile şenlenen izleme alışkanlıklarımıza bir yenisi ekleniyor. Pek çok orijinal film ve dizisi ile tanıdığımız HBO Max 2022 yılı içinde Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. HBO Max’e nasıl üye olunur adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

WarnerMedia tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan HBO Max, 2018 yılından beri aktif durumda olan bir dijital yayın platformu. Tıpkı Netflix ve Amazon Prime Video gibi pek çok farklı orijinal dizisi ve filmi ile tanıdığımız HBO Max, geçtiğimiz günlerde 2022 yılı içinde Türkiye, Yunanistan, Hollanda ve Litvanya gibi ülkelerde de hizmet vererek Avrupa izleyicisinin de gönlünü kazanacağını açıkladı.

HBO Max’in Türkiye’ye gelecek olması pek çok kullanıcı için sevindirici bir haber oldu. Çünkü bu platformda yayınlanan dizi ve filmleri izlemek için yasadışı bahis reklamlarıyla dolu bir labirentten geçmemiz gerekiyor. HBO Max Türkiye fiyatları ve abonelik detayları şu an için kesin değil ancak gelin HBO Max’e nasıl abone olunur görelim ve ülkemizde hizmet vermeye başladığı zaman vakit kaybetmeyelim.

HBO Max’e nasıl abone olunur?

Adım #1: HBO Max internet sitesini açın.

HBO Max internet sitesini açın. Adım #2: Abone Ol butonuna tıklayın.

Abone Ol butonuna tıklayın. Adım #3: Aylık ve yıllık abonelik seçeneklerinden size en uygun olanı tercih edin.

Aylık ve yıllık abonelik seçeneklerinden size en uygun olanı tercih edin. Adım #4: Hesap bilgilerinizi girin.

Hesap bilgilerinizi girin. Adım #5: Ödeme bilgilerinizi girin.

Ödeme bilgilerinizi girin. Adım #6: Artık HBO Max abonesi oldunuz.

Artık HBO Max abonesi oldunuz. Adım #7: İşlem tamam.

Adım #1: HBO Max internet sitesini açın:

HBO Max, www.hbomax.com internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden hizmet veriyor. İnternet sitesini açtıktan ya da mobil uygulamayı indirdikten sonra abonelik işlemine başlayabilirsiniz.

Adım #2: Abone Ol butonuna tıklayın:

Karşınıza standart bir abone olmadığınız platform ekranı açılacak. Yayınların önizlendiği bir ekranın sağ üst köşesinde Giriş Yap ve Abone Ol butonlarını göreceksiniz. Abonelik işlemini başlatmak için Abone Ol butonuna tıklamalısınız.

Adım #3: Aylık ve yıllık abonelik seçeneklerinden size en uygun olanı tercih edin:

HBO Max dijital yayın platformu, kullanıcılarına aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı abonelik seçeneği sunuyor. Yıllık abonelik tutarını ay bazında düşündüğünüz zaman çok daha uygun fiyatlı görünüyor ancak tüm ücreti bir anda ödeyeceğiniz için tercih size kalmış.

Aylık ve yıllık aboneliğin yanı sıra HBO Max aynı zamanda reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri de sunuyor. Elbette reklamlı abonelik türü çok daha uygun fiyatlı. Bu noktada tercih yine kullanıcıya kalmış durumda.

Adım #4: Hesap bilgilerinizi girin:

Abonelik türünüzü seçtikten sonra hesabınızı oluşturmanız için sizden temel bilgiler istenecek. Ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi temel bilgilerinizi güncel ve en doğru şekilde girmelisiniz.

Adım #5: Ödeme bilgilerinizi girin:

Seçtiğiniz abonelik türüne göre alınacak ücreti tahsil etmek için platform sizden bir ödeme yöntemi seçmenizi isteyecek. Bu noktada bir kredi kartı ya da banka kartı bilgisi girebilirsiniz. Önemli olan, ödeme zamanı gelince hesabınızda para olması.

Adım #6: Artık HBO Max abonesi oldunuz:

Tüm bu işlemlerden sonra artık HBO Max abonesi olarak keyifle dizi ve film izlemeye başlayabilirsiniz. Pek çok dijital yayın platformu gibi HBO Max de kullanıcılarına belirli bir deneme süresi sunuyor. İlk abonelik ücretiniz, bu deneme süresi sonunda kartınızdan tahsil ediliyor.

HBO Max Türkiye ne kadar olacak?

HBO Max dijital yayın platformu abonelik fiyatları şu an için aylık abonelik türünde reklamlı 9.99 dolar, reklamsız 14.99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Platform ülkemize geldiği zaman fiyatları Amazon gibi yerelleştirecek mi yoksa direkt olarak bu fiyatları döviz kuru üzerinden mi hesaplayacak bilinmiyor.

HBO Max Türkiye’ye ne zaman geliyor?

HBO Max, uzun zamandır ABD ve Kanada merkezli hizmet veriyordu. Yakın zamanda Avrupa bölgesindeki ülkelere de hizmet vermeye başladı. Son açıklamalarında ise 2022 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdular. Ancak 2022 yılının hangi ayı, hangi döneminde geliyor bu konuda kesin bir bilgi yok.

İzleme alışkanlıklarımıza yeni bir dijital yayın platformu daha ekleyecek olan HBO Max’e nasıl üye olunur adım adım tüm detaylarıyla anlattık. HBO Max orijinal dizi ve filmleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.