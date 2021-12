Pek çoğunuzun da bildiği üzere Bitcoin, kripto para dünyasının en öne çıkan ismi. Ancak İngiltere Merkez Bankası yetkililerine göre Bitcoin her an değersizleşebilir ve Bitcoin'e yatırım yapanları her şeyi kaybedebilir.

Açık ara en popüler ve en iyi bilinen kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) sevmeyenleri de fanatikleri kadar kadar fazla. Bunlardan birisi olan İngiltere Merkez Bankası da, BTC’nin bir noktada ‘değersiz’ hale gelebileceğini belirterek kriptoya yatırım yapanların her şeyi kaybetmeye hazır olmaları gerektiği konusunda uyardı. Çoğu kripto para gibi BTC de genellikle vahşi fiyat dalgalanmaları yaşıyor. Geçen ay 20.000 dolar düşüş gören Bitcoin’in, şu anki 48.500 dolarlık fiyatıyla sadece 14 ay önceki 10.000 dolarlık değerinin neredeyse beş katı değerinde olduğunu belirtmekte de fayda var tabii. Ancak İngiltere Merkez Bankası başkan yardımcısı Sir Jon Cunliffe’in BBC’ye söylediklerine bakacak olursak BTC’nin değeri her an değişebilir ve teoride ya da pratikte sıfırı görebilir. Sistemin sürdürülmesi giderek zorlaşabilir BBC'nin haberine göre banka, büyük kurumların kripto varlıkları benimseme konusunda temkinli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ve piyasadaki gelişmelere çok dikkat edeceği uyarısında bulunuyor. Bankanın paydaş ve medya katılımı bölümünde bir çalışan olan Thomas Belsham ise “Sorun şu ki, geleneksel para biçimlerinden farklı olarak, Bitcoin kendisinden başka şeyleri fiyatlandırmak için kullanılmıyor.” ifadelerini kullanıyor. Buna ek olarak Belsham, Bitcoin’in sınırlı doğasını hatırlatarak 21 milyondan fazla Bitcoin çıkarılamayacağını ve Bitcoin’in eninde sonunda değersiz hale gelebileceğinin de altını çizdi. Şu ana kadar yaklaşık olarak 18,9 milyon BTC, yani başka bir deyişle toplam arzın yüzde 90'ı çıkarılmış durumda. Her ne kadar sistem son BTC’nin 2140 yılına kadar çıkarılmayacağı şekilde tasarlanmış olsa da Belshan yine de bu sistemin sürdürülmesinin zaman içinde giderek zorlaşabileceğini kaydediyor. İLGİLİ HABER Kullanıcılar Anlık Olarak 'Milyarder' Oldu: CoinMarketCap'te Kripto Paraların Değeri Piyasa Değerinin Üstünde Gözüküyor Diğer bir yandan devlet kurumlarının BTC ve genel olarak kripto para birimi hakkındaki görüşleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Mesela İsveç, tüm Avrupa'yı çevresel kaygılar nedeniyle kripto madenciliğini yasaklamaya çağırırken, Çin de geçtiğimiz aylarda tüm kripto işlemlerini yasa dışı ilan etmişti. Buna karşılık El Salvador ise Bitcoin'i resmi birim olarak kabul eden ve BTC'ye dayalı bir şehir inşa etmeyi planlayan ilk ülke olmuştu.

Kaynak : https://www.techspot.com/news/92639-bank-england-bitcoin-could-become-worthless.html

12 1 1 0 0