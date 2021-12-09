2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücretleri Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı MTV tutarları için yeniden değerleme oranında indirime gitti. Resmi Gazete'deki karara göre 2022 yılı MTV zammı, yüzde 36 yerine yüzde 25 oldu. İşte bu yeniden değerleme oranına göre 2022 MTV ücretleri...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, araç sahibi olan herkesi ilgilendiren bir Cumhurbaşkanı Kararı içeriyor. 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ülkemizdeki tüm motorlu taşıtlara uygulanan "motorlu taşıtlar vergisi" yeniden değerleme oranında indirim yapıldı. TÜİK'in ekimde ayında açıkladığı verilere göre yüzde 36,2 olması gereken yeniden değerleme oranı, alınan karara göre yüzde 25 olarak uygulanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), otomobillerden otobüslere ve hatta uçak ile helikopterleri bile kapsayan bir vergilendirme kalemi. Yalnızca bu araca sahip olduğunuz için ödediğiniz bu vergi, yılın ilk 6 ayı ile son 6 ayı için ayrı ayrı alınıyor. Bazı kriterlere göre belirlenen ücretlerin ödenmemesi, motorlu taşıtın bağlanmasına yol açar.

2022 yılı MTV tutarları ne kadar olacak?

Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, aracın tipi, yaşı, motor silindir hacmi ve trafiğe ilk tescil tarihine göre belirlenir. Araç eskidikçe, ödenecek olan vergi tutarı düşer. Motor silindir hacminin büyümesi ise daha yüksek MTV anlamına gelmektedir. Ülkemizde küçük motorlu araçların popüler olmasının nedeni de budur. Peki bu durumda, aracımızı trafiğe çıkarmak için ödememiz gereken vergi, 2022'de ne kadar olacak?

Motor silindir hacmi 1300 ve aşağısı olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 1.314 TL

1.314 TL 4 - 6 yaş: 916 TL

916 TL 7 - 11 yaş: 512 TL

512 TL 12 - 15 yaş: 386 TL

386 TL 16 yaş ve üzeri: 136 TL

Motor silindir hacmi 1301'den 1600'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 2.287 TL

2.287 TL 4 - 6 yaş: 1.715 TL

1.715 TL 7 - 11 yaş: 995 TL

995 TL 12 - 15 yaş: 704 TL

704 TL 16 yaş ve üzeri: 270 TL

Motor silindir hacmi 1601'den 1800'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 4.042 TL

4.042 TL 4 - 6 yaş: 3.157 TL

3.157 TL 7 - 11 yaş: 1.860 TL

1.860 TL 12 - 15 yaş: 1.132 TL

1.132 TL 16 yaş ve üzeri: 270 TL

Motor silindir hacmi 1801'den 2000'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 6.369 TL

6.369 TL 4 - 6 yaş: 4.904 TL

4.904 TL 7 - 11 yaş: 2.882 TL

2.882 TL 12 - 15 yaş: 1.715 TL

1.715 TL 16 yaş ve üzeri: 676 TL

Motor silindir hacmi 2001'den 2500'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 9.550 TL

9.550 TL 4 - 6 yaş: 6.934 TL

6.934 TL 7 - 11 yaş: 4.332 TL

4.332 TL 12 - 15 yaş: 2.587 TL

2.587 TL 16 yaş ve üzeri: 1.024 TL

Motor silindir hacmi 2501'den 3000'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 13.319 TL

13.319 TL 4 - 6 yaş: 11.585 TL

11.585 TL 7 - 11 yaş: 7.237 TL

7.237 TL 12 - 15 yaş: 3.891 TL

3.891 TL 16 yaş ve üzeri: 1.429 TL

Motor silindir hacmi 3001'den 3500'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 20.282 TL

20.282 TL 4 - 6 yaş: 18.250 TL

18.250 TL 7 - 11 yaş: 10.992 TL

10.992 TL 12 - 15 yaş: 5.486 TL

5.486 TL 16 yaş ve üzeri: 2.012 TL

Motor silindir hacmi 3501'den 4000'e kadar olan araçlar için:

1 - 3 yaş: 31.891 TL

31.891 TL 4 - 6 yaş: 5.507 TL

5.507 TL 7 - 11 yaş: 16.217 TL

16.217 TL 12 - 15 yaş: 7.237 TL

7.237 TL 16 yaş ve üzeri: 2.882 TL

Motor silindir hacmi 4001'den yukarı olan araçlar için: