Aralık ayında yaşanan döviz kuru dalgalanması, otomobil fiyatlarını eşi benzeri görülmemiş düzeye çıkardı. Öyle ki Türkiye'de fiyatı 300 bin TL'nin altına yalnızca 1 model kaldı. İşte Türkiye'de en çok satan modellerin başlangıç fiyatları...

Döviz kurundaki yükseliş ve koronavirüs pandemisinin etkileri, otomotiv sektöründe çok büyük yaralar açtı. Sıfır otomobil bulmanın imkansız hale geldiği şu günlerde, ikinci el araçların fiyatlarında ise astronomik yükselişler yaşandı. Bu durum, Türk vatandaşlarının otomobil hayallerini başka baharlara bıraktı. Bazılarımız ise bir otomobil hayalini artık kurmuyor bile...

Otomotiv sektörü yolunu nasıl bulacak bilinmiyor ancak yaşanan son gelişmeler, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Öyle ki yaşanan son fiyat artışları ile Türkiye'de 300 bin TL'nin altına satın alınabilen tek bir otomobil modeli kaldı. Bu model, sizlerin de tahmin edebileceği üzere Fiat Egea Sedan'dı. İşin daha da acı yanı, Fiat Egea'nın fiyatı da artık 300 bin TL'nin üzerine çıkmak üzere.

300 bin TL altına otomatik model yok

Fiat'ın internet sitesine baktığımızda, 300 bin TL altında kalan Egea versiyonlarının baz model olduğunu görüyoruz. Haliyle bu araçlar, manuel vitesli ve teknik donanımları açısından da boşlar. Üstelik, Fiat Egea da artık düşük ÖTV diliminden ayrılmak üzere. Şu an için yüzde 50 ÖTV diliminde olan Fiat Egea Sedan'ın fiyatı biraz daha yükselirse, bu araç bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine girecek ve haliyle fiyatı şimdikinin çok daha üstünde olacak.

Peki en popüler modellerin baz model fiyatları ne durumda? Dilerseniz hep birlikte, Türkiye'de en çok satan 10 otomobilin sıfır model fiyatlarına bakalım...

Türkiye'deki en popüler otomobillerin güncel fiyatları (20 Aralık 2021)