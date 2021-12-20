Döviz kurundaki yükseliş ve koronavirüs pandemisinin etkileri, otomotiv sektöründe çok büyük yaralar açtı. Sıfır otomobil bulmanın imkansız hale geldiği şu günlerde, ikinci el araçların fiyatlarında ise astronomik yükselişler yaşandı. Bu durum, Türk vatandaşlarının otomobil hayallerini başka baharlara bıraktı. Bazılarımız ise bir otomobil hayalini artık kurmuyor bile...
Otomotiv sektörü yolunu nasıl bulacak bilinmiyor ancak yaşanan son gelişmeler, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Öyle ki yaşanan son fiyat artışları ile Türkiye'de 300 bin TL'nin altına satın alınabilen tek bir otomobil modeli kaldı. Bu model, sizlerin de tahmin edebileceği üzere Fiat Egea Sedan'dı. İşin daha da acı yanı, Fiat Egea'nın fiyatı da artık 300 bin TL'nin üzerine çıkmak üzere.
300 bin TL altına otomatik model yok
Fiat'ın internet sitesine baktığımızda, 300 bin TL altında kalan Egea versiyonlarının baz model olduğunu görüyoruz. Haliyle bu araçlar, manuel vitesli ve teknik donanımları açısından da boşlar. Üstelik, Fiat Egea da artık düşük ÖTV diliminden ayrılmak üzere. Şu an için yüzde 50 ÖTV diliminde olan Fiat Egea Sedan'ın fiyatı biraz daha yükselirse, bu araç bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine girecek ve haliyle fiyatı şimdikinin çok daha üstünde olacak.
Peki en popüler modellerin baz model fiyatları ne durumda? Dilerseniz hep birlikte, Türkiye'de en çok satan 10 otomobilin sıfır model fiyatlarına bakalım...
Türkiye'deki en popüler otomobillerin güncel fiyatları (20 Aralık 2021)
- Fiat Egea Sedan: 244 bin 900 TL
- Toyota Corolla: 350 bin 550 TL
- Renault Clio: 361 bin TL
- Renault Megane Sedan: 462 bin TL
- Honda Civic Sedan (2021): 530 bin 300 TL
- Dacia Duster: 451 bin TL
- Volkswagen Passat: 615 bin 500 TL
- Hyundai i20: Güncelleniyor...
- Peugeot 3008: 753 bin TL
- Opel Corsa: 395 bin 900 TL