Son yıllarda teknoloji hiç olmadığı kadar hızlı ilerliyor. Sanayi, tıp, bilim gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra artık son tüketici bile yaşanan teknolojik gelişmelerden etkilenmeye ve hayatı değişmeye başladı. İşte 2022 yılında yaşanması beklenen ve hayatımıza etki edecek bazı teknolojik gelişmeler.

Binlerce yıl önce Mezopotamya’da kurulan medeniyet, zorlu süreçlerden geçerek bugüne geldi. Bu zorlu ve uzun süreçlerde yaşanan gelişmeleri belki birkaç satırda anlatmak mümkünken yalnızca son birkaç yılda yaşanan gelişmeler sayfalarca anlatılabilir. Teknoloji, hiç olmadığı kadar hızlı ilerliyor. Yaşanan gelişmeler yalnızca sanayi, tıp, bilim gibi alanlarda değil, son tüketicinin yani bizim hayatımızda da hissediliyor.

2022 yılından herkesi farklı beklentileri olabilir. Yaşanacağından emin olduğumuz tek şey ise yeni teknolojik gelişmelerdir. Çünkü binlerce büyüklü küçüklü şirket durmaksızın teknoloji çalışmaları yapmaya ve insan hayatına yenilikler katmaya devam ediyor. İlerleyen zamanlarda pek çok yeni teknolojiye ve var olan teknolojilerin yenilenmesine şahit olacağız. 2022 yılında yaşanması beklenen teknolojik gelişmeler oldukça heyecan verici.

2022 yılında yaşanması beklenen teknolojik gelişmeler:

Online alışverişlerde artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak.

Sürdürülebilirlik yeni trend olacak.

Yazılım dünyası yeni bir döneme girecek.

5G giderek yaygınlaşacak.

Yapay zeka ile her alanda karşılaşmaya başlayacağız.

Kimlik doğrulama sistemleri çok daha güvenli olacak.

Sanal gerçeklik her eve girecek.

Sanal kıyafetler satılacak.

Blockchain ile pek çok alanda karşılaşmaya başlayacağız.

Yeni nesil insanlara hazır olun.

Online alışverişlerde artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak:

Online alışverişlerde artırılmış gerçeklik dönemi başladı bile. Apple gibi bazı markalar, satış sayfalarında ürünlerin AR yani artırılmış gerçeklik ile hazırlanmış 3 boyutlu görsellerini paylaşıyorlar. Bu durumun giderek yaygınlaşacağı ve tüm satıcılar tarafından kullanılacağı düşünülüyor. Hatta ürün daha ortada yokken artırılmış gerçeklik ile görerek satın alacağımız bir gelecekten bile bahsetmek mümkün.

Sürdürülebilirlik yeni trend olacak:

Teknoloji üretimi hızlandıkça karbon salınımı artıyor ve dünyamız hızla kirleniyor. Yeni dönemde artık büyük şirketlerin ürünlerinde sürdürülebilirliği esas alacakları düşünülüyor. Eski ürünler çok daha uzun süre güncelleme ve onarım desteği alacaklar. Yeni ürünler ise minimum karbon salınımı ile üretilerek zamanı gelince doğada kolayca yok olabilen biyolojik malzemelerden üretilecekler.

Yazılım dünyası yeni bir döneme girecek:

Yazılım geliştirmek için bir program diline en az ana diliniz kadar hakim olmalı ve onu kullanarak her satırı özenle yazılmış bir kod hazırlamalısınız. En azından eskiden böyleydi. Artık otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması nedeniyle düşük kodlu ya da kodsuz yazılım dönemi başlayacak. Sürükle bırak gibi basit yöntemler sayesinde herhangi bir programlama dili bilmeyen kullanıcılar bile temel yazılımlar geliştirebilecek.

5G giderek yaygınlaşacak:

Ortalama hızı 100 Mbps'nin üzerinde olan ve en iyi noktasında 20 Gbps hıza ulaşabilen 5G bağlantısının 2022 yılında herkes için ulaşılabilir hale geleceği düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yalnızca bir yılda kapsama alanının 3 katına çıkarıldığını göz önüne alırsak böyle bir yayılımın hayal olmadığı ortaya çıkıyor. 5G sayesinde internet kaynaklı gecikmelerin ortadan kalkacağını düşünürsek değişimin daha yeni başladığını söylemek mümkün.

Yapay zeka ile her alanda karşılaşmaya başlayacağız:

Yapay zekanın zaten giderek yaygınlaştığı ortada. Bugün gerçek insan olan bir müşteri hizmetleri görevlisiyle konuşmak bile zor. Yapay zekanın yaygınlaşması sayesinde iletişim kurduğumuz makinelerle artık sinir buhranları yaşamayacağız. İnternet sitelerinde ve mobil uygulamalarda kullanılacak yapay zeka sistemleri ile veri analizleri çok daha sağlıklı yapılacak ve ortaya nokta atışı sonuçlar çıkacak.

Kimlik doğrulama sistemleri çok daha güvenli olacak:

Kimlik doğrulama sistemlerinde artık şifre döneminin sona ermesi bekleniyor. Yapay zekanın kimlik doğrulama sistemlerinde de kullanılmaya başlamasıyla birlikte artık biyometrik doğrulamalarla karşılaşabiliriz. Face ID ya da parmak izi tanıma özelliklerini yalnızca akıllı cihazlarımızı açarken değil, sosyal medya hesaplarımıza ya da banka hesabımıza giriş yaparken de kullanmaya başlayabiliriz.

Sanal gerçeklik her eve girecek:

Tabi ki sanal gerçeklik her eve girecek, Facebook boşuna adını Meta yapmadı. Belki hemen bir metaverse evrenine adım atmayacağız ama sanal gerçekliğin giderek yaygınlaşacağı da kesin. Özellikle uzaktan eğitimin sık sık başvurulan bir yöntem haline geldiğini düşünürsek tıp ve mühendislik öğrencilerinin bile sanal gerçeklik üzerinden eğitim alacakları bir gelecek imkansız değil. Elbette, sanal gerçeklik sayesinde eğlence dünyası da yeni bir döneme girecek.

Sanal kıyafetler satılacak:

Sürdürülebilirliğin ön planda olduğu ve artırılmış gerçekliğin yaygınlaştığı bir dünyada neden sanal kıyafetler olmasın? Ünlü markalar ve Instagram fenomenleri için düşünülen bu sistemde, bir kere giyilip atılacak kıyafetler tarihe karışacak. Birkaç tane Instagram paylaşımı yapmak için karbon salınımı yaparak üretilen ve yüksek fiyatlara satılan kıyafetler almak yerine sanal bir kıyafet alarak harika paylaşımlar yapmak mümkün olacak. Yine de eski kıyafetlerinizi hemen atmayın, yaygınlaşması vakit alacak.

Blockchain ile pek çok alanda karşılaşmaya başlayacağız:

Blockchain denilince herkesin aklına ilk olarak kripto paralar geliyor ancak blockchain sistemi aslında aklınıza gelebilecek her alanda kullanılabilir. Sunduğu şeffaflık ve yüksek güvenlik nedeniyle sağlık, lojistik, taşıma, reklamcılık gibi alanlarda zaten kullanılmaya başlanan bu sistemin yeni dönemde çok daha yaygınlaşması bekleniyor.

Yeni nesil insanlara hazır olun:

Human Augmentation adı verilen bu teknoloji ile üretilen bazı ürünleri aslında görmeye başladık. Görme engelli bireylerin görmesini sağlayan gözler ve kişiye his sağlayan protezler bunun en büyük örnekleri. Yeni dönemde ise artırılmış gerçeklik sunan lensler, fiziksel güç artışı sağlayan aşılar ve daha nicesi yakın bir zamanda karşımıza çıkabilir. Böylece insanın algı ve eylem becerileri hiç olmadığı kadar artabilir... Elbette bu teknolojilerin yaygınlaşması epey vakit alacaktır ancak ilk adımlar atılmaya başladı bile.

2022 yılında yaşanması beklenen teknolojik gelişmelerden ve bu gelişmelerin insanlığa sunacağı avantajlardan bahsettik. Dünya, teknolojinin de yardımıyla hızla gelişiyor. Olması beklenen gelişmeler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.