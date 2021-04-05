2022 Toyota GR 86 Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Toyota, görünüşüyle Subaru BRZ'nin adeta tek yumurta ikizi olan 2022 Toyota GR 86'yı resmen tanıttı. BRZ'nin ufak tefek iyileştirmeler alan versiyonu gibi görünen 2022 GR 86'nın yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, yaklaşık altı ay önce duyurulan Subaru BRZ'nin ikiz kardeşi diyebileceğimiz 2022 Toyota GR 86’yı resmen tanıttı. İlginçtir ki GR 86, görsel açıdan BRZ ile tüm benzerliğine rağmen performans noktasında bazı dikkat çekici iyileştirmeler sunuyor.

2,4 litrelik dört silindirli bir boksör tipi motora sahip olan 2022 Toyota GR 86, 232 beygir güce ve 250 Nm torka sahip. Araç, altı ileri otomatik ve yine altı ileri manuel olmak üzere iki ayrı şanzıman seçeneği ile geliyor. Toyota, aracın 0-100 km/s hızlanmasının 6,3 saniyede gerçekleştiğini iddia ediyor ki bu, bir önceki nesle göre 1,1 saniye iyileşme olduğu anlamına geliyor.

Toyota, açıklamalar sırasında aracın yeni bir platforma taşınıp taşınmadığından bahsetmedi ancak alüminyum tavan, alüminyum ön paneller, yeni ön koltuklar, yeniden tasarlanan arka koltuklar ve altalçılan ağırlık merkezi, aracın yeni bir platforma taşınmış olabileceğini gösteren ipuçları olarak karşımızda duruyor.

Toyota’nın açıklamalarına göre 2022 GR 86; 4265 mm uzunluğa, 1775 mm genişliğe, 1310 mm yüksekliğe, 2575 mm dingil mesafesine sahip. Genel olarak araç, önceki modele kıyasla 25 mm daha uzun, 10 mm daha alçak ve dingil mesafesi 10 mm daha uzun. Toyota’ya göre araç, manuel şanzımanlı versiyonunda 1270 kilogram ağırlığa sahip.

2022 Toyota GR 86 ile Subaru BRZ arasındaki en belirgin farklar; büyük merkezi giriş, her iki kenardaki L şeklindeki siyah tasarım detayı ve ön tampon güncellemesi olurken; arka tampon, stoplar, çift egzoz tasarımı ve tekerlek tasarımı ise en fazla benzerlik gösteren tasarım detayları olarak göze çarpıyor.

2022 GR 86, BRZ ile benzerliğini iç mekanda da sürdürüyor. Aynı 7 inç TFT bilgi eğlence ekranını kullanmaya devam eden 2022 GR 86, buna karşın koltuklardaki kırmızı tasarım detaylarıyla küçük de olsa bir fark ortaya koymaya çalışıyor. Totoya, yeni GR 86’nın otomobil tutkunlarıyla ne zaman buluşacağını açıklamadı ancak tahminler, aracın yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği yönünde.