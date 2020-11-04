2022 Volkswagen Golf R, daha karizmatik tasarımı, daha güçlü motoru ve daha teknolojik iç mekan tasarımıyla resmen tanıtıldı. Araç, sunduğu güç ile şimdiye kadar tanıtılmış en güçlü Golf olarak karşımıza çıkıyor.

Volkswagen, tanıtıldığı ilk günden bu yana Alman otomotiv devinin en vazgeçilmez serilerinden biri olan Golf’e yeni bir üye daha ekledi. 2022 Volkswagen Golf R, markanın en iddialı sportif hatchback modeli olarak resmen duyuruldu.

Keskin tasarım çizgileri, geniş havalandırma ızgaralarına sahip özel tasarım tamponu ve boydan boya uzanan LED farları ile oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan yeni nesil Golf R, standart olarak 19 inçlik alaşımlı jantlarla geliyor.

2022 Volkswagen Golf R’ın içine baktığımızda daha az ‘şaşırtıcı’ bir iç mekan ile karşılaştığımızı söylemek çok da yanlış olmaz. Zira aracın içinde Golf GTI’da gördüğümüze benzer şekilde 10 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli ve direksiyon simidinde dokunmatik kontroller, Golf GTI’dan Golf R’a taşınmış durumda.

Golf R, GTI’dan farklı olarak yarış sürüş moduna kolayca geçilebilmesi için direksiyon üzerinde bir ‘R’ butonuna sahip. Ayrıca araç, standart olarak dört tekerden çekişli olarak geliyor ve aracı “Drift” modunda kullandığınızda tork dış tekerleklere verilmeye başlanıyor.

Görsel ve teknolojik açıdan beklentileri büyük ölçüde karşılayan 2022 Volkswagen Golf R’ın performansı için de aynı şeyi söylemek mümkün. 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motora sahip olan Golf R, sürücüye 315 beygir güç ve 420 Nm tork sunuyor.

Önceki nesil Golf R modeline göre 27 beygirlik bir güç artışı sunan yeni nesil Volkswagen Golf R, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4,7 saniyede gerçekleştirebiliyor ve maksimum 250 km/s hız sunuyor. Sürücüler, yeni Golf R’ı satın alırken 6 ileri manuel şanzıman ile 7 ileri otomatik DSG şanzıman arasında bir seçim yapmak durumunda kalacaklar.

2022 Volkswagen Golf R, etkileyici bir görsellik ve güç sunuyor olsa da sürücülerin bu araca sahip olabilmek için bir yıla yakın bir süre beklemeleri gerekecek. Aracın fiyatı henüz açıklanmamış olsa da önceki neslin 40.395 dolardan satışa sunulduğunu göz önünde bulundurarak benzer ancak biraz daha yüksek bir fiyat etiketi bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz.