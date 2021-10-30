2022 Yılında Bisiklet Kullanımına Yatırım Artacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, bisiklet kullanımını teşvik etmek için önemli planlar barındırıyor. Toplam uzunluğu 1700 km olarak planlanan bisiklet yollarının yanı sıra turistik ve kültürel alanlar da motorlu araç trafiğine kapatılacak. Atılan yeni adımlarla çevre ve gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.

İklim değişikliğinin önde gelen sebeplerinden yakıt tüketimine bağlı çevre kirliliği, önüne geçilmesi gereken bir tehdit oluşturuyor. Elektrikli araçların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte bu alanda yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’de gelecek yıl bisiklet kullanımını artırmak için finansal destek sağlanacak ve bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak. Yapılacak bu teşviklerle birlikte trafikten kaynaklanan zaman kaybının, gürültü ve çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi planlanıyor.

2022 yılında Bisiklet Yolları Yönetmeliği’ne uygun olarak uzunluğu 1000 kilometre olan ‘şehir içi bisiklet yolu’ projelerine finansal destek sunulacak. Bisiklet kullanımını artırmak amacıyla yapılan yasal ve finansal desteklerin yanı sıra şehir merkezlerinde yer alan tarihi, turistik ve kültürel noktalarda ve alışveriş yapılan bölgelerde motorlu taşıt girişi yasaklanacak. Toplam uzunluğu 12 km olan ve yayalar için ayrılacak bu bölgeler Çevre Dostu Sokak Projesi altında hayata geçirilecek.

Toplam uzunluğu 1700 km’lik bisiklet yolları planlanıyor:

2022 yılında ‘bisiklete teşvik’ kapsamında yapılan planlardan birisi de “Birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı”. Toplam uzunluğu 1700 km olan bisiklet yollarının yer aldığı bu planla birlikte belediyelerden gelen ek talepler doğrultusunda yeni bisiklet yolları da yapılacak. Türkiye’nin en doğudan en batıya uzunluğunun 1565 km olduğunu düşünürsek toplam 1700 km’lik bisiklet yolunun kayda değer bir hedef olduğunu söylemek mümkün.

Bisiklet için yapılan bu teşvik niteliğindeki adımlardan mutluluk duyduklarını belirten Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, bu tarz olumlu mesajların sektöre güç kazandırdığını ifade etti. Çevreci olmanın yanı sıra insan sağlığının da olumlu yönde etkileneceğini belirten Emanet, yakın gelecekte bisiklet üretim ve ihracatında söz sahibi olmak için bir fırsat olduğunu vurguluyor.

AB pazarı için büyük hedefler var:

Bu yeni adımların gelişen bisiklet altyapısıyla mal ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da güçlenmek için bir fırsat olduğunu vurgulayan Emanet, “2025'te Avrupa Birliği'nde sadece elektrikli bisiklet satış beklentisi 11 milyon. Bu denli büyük bir ekonomik değer, üretim ve istihdamda azımsanamayacak bir potansiyele işaret ederken bizleri de yerlilik oranları üzerinde yeniden düşünüp çalışmaya zorluyor.” diyerek bu alandaki potansiyele dikkat çekti. AB pazarı için ‘vazgeçilmez olmanın peşinde’ olduklarını belirten Emanet, yakın gelecekte bisiklet turizminin de turizm anlayışında önemli bir yere sahip olacağını ifade etti.