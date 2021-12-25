2022'de Gerçekleşmesi Planlanan Uzay Görevleri

2022’de birbirinden heyecan verici pek çok uzay görevi gerçekleşmeye devam edecek. İşte önümüzdeki günlerde şahit olacağımız uzay görevleri…

Gelişen teknik ve bilimsel altyapı, bilinmezliklerle dolu evrenimizin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Uzay araştırmaları, son yıllarda şimdiye kadar hiç olmadığı hız kazandı. 2022 yılında da birçok yeni araştırmalara şahit olacağız.

Pek çok yeni gelişmeye şahit olduğumuz 2021’in son günlerinde, 2022’de bizi bekleyen uzay hikayelerini bir araya getirdik. Jüpiter’den Mars’a, Ay’dan evrenin derinliklerine bu sene bizi bekleyen uzay görevlerine gelin birlikte bakalım.

NASA’nın Uzay Fırlatma Sisteminin açılış uçuşu gerçekleşecek

NASA’nın Uzay Fırlatma Sisteminin (SLS roketi) açılışı yılın belki de en ilgi çekici olaylarından biri olacak. NASA’nın 332 fit yüksekliğindeki (101 metre) fırlatma sistemi SLS roketinin ilk uçuşunun, önümüzdeki bahar aylarında gerçekleşmesi planlanıyor. İlk uçuş ile NASA’nın Ay araştırmalarını içeren Artemis görevinin etkinleşeceği düşünülüyor. Mürettebatsız bir Orion uzay aracı Artemis 1 görevi kapsamında 280.000 mil (450.000 km) seyahat ettikten sonra Dünya’ya geri dönecek. SLS roketinin açılışının başarılı olması 2023 için hedeflenen Artemis 2 projesinin temelini oluşturacak.

SpaceX’in Yıldız Gemisi ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirecek

SpaceX, yeniden kullanılabilir Starship megaroketi, Super Heavy Booster 4 ve Starship prototipinden oluşacak ve toplamda 394 fit (120 metre) yükseklikle şimdiye kadar yapılmış en yüksek roket olacak. Teksas, boca Chica’daki Yıldız Üssü tesisinden fırlatılacak roket, Dünya yörüngesine girecek ancak gezegenin tam dönüşünden daha azını tamamlayarak Pasifik Okyanusu’na inecek. SpaceX’in CEO’su Elon Musk bu ilk lansmanla ilişkili birçok riskin var olduğunu göz önünde bulundurarak başarısızlıkla sonuçlanabileceği ihtimaline hazırlıklı olduğunu ifade etti. Ancak ilkinde başarısız olunsa da şirket, yıl boyunca 12’den fazla Starship roketinin fırlatılmasının mümkün olduğuna ve önümüzdeki yıl içinde bir Starship roketinin yörüngeye ulaşabileceğine inanıyor.

Ayrıca Blue Origin’in New Glenn’i, Arianespace’in Ariane 6’sı, Mitsubishi’nin H3’ü ve United Launch Alliance’ın Vulcan Centaur’u 2022’de ilk uçuşlarını yapması beklenen roketler arasında yer alıyor.

Boeing’in CST-100 Starliner, ikinci mürettebatsız testini gerçekleştirecek

Boeing, NASA’nın Ticari Mürettebat Programı’nın bir parçası olarak CST-100 Starliner adlı kapsülünü geliştiriyor. Starliner, 2019’da başarısız bir açılış testi gerçekleştirmişti. Ekim 2021’de onarıldı. Boeing’in açıklamasına göre uçuşa hazır olan CST-100 Starliner, Mayıs 2022’de ikinci kez uçuş performansı test edilecek.

Mars için bir başka gezici fırlatılacak

Avrupa Uzay Ajansı2nın Rosalind Franklin gezgini ve Rusya’nın Kazachok uzay aracının da 2022’nin Eylül ayında fırlatılması planlanıyor. Rosalind Franklin Mars’ta yüzey örnekleri toplayacak. Topladığı örnekleri bir toza dönüştüren gezgin, bünyesindeki laboratuvarı ile ayrıntılı kimyasal, spektral ve fiziksel analizler yapacak.

Uzay sondaları uzayı araştırmaya devam edecek

SpaceX’in Falcon Heavy roketi, 2026’da NASA’nın Psyche sondasını uzaya ulaştırmaya çalışacak. NASA’ya göre bu görev, Psyche’nin yüzeyinin yapısına, yaşına ve oluştuğu koşullar hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarabilir. Falcon Heavy roketinin test uçuşları 2022’nin Ağustos ayında başlayacak.

Uzaya fırlatılmış sondalar çalışmalarına devam edecek. NASA’nın Juno adlı uzay aracı Eylül’de Jüpiter’in uydusu Europa’ya yakın bir uçuş gerçekleştirecek. NASA tarafından yönetilen Parker Solar Probe, 2022’de Güneş araştırmalarına devam edecek.

Bir helikopter, düşen bir roket güçlendiriciyi yakalamaya çalışacak

Havacılık ve uzay araçları üreticisi Rocket Lab, 2022’nin ilk yarısında gökyüzünde, düşen bir roket güçlendiricisini yakalamaya çalışacak. Projede, bir paraşüt sistemi ve özel nişan hattı sayesinde güçlendiricinin yakalanıp emniyete alınması sağlanacak. Nisan 2020’de projenin başarılı bir testini gerçekleştiren Rocket Lab, 2022’nin ilk yarısında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ay’a ulaşılacak mı?

2022 yılında hiçbir insan Ay’a ulaşamayacak ancak bizim yerimize iniş araçları ve robotlar Ay’a yolculuklar gerçekleştirecek. Pittsburgh merkezli Astrobiyoktik şirketi Peregrine Lunar Lander’ını 2022’de Ay’a göndermeyi planlıyor. Göre, uzay ajansının ticari ortaklarla sözleşme yaptığı NASA’nın Ticari Ay Yük Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçası olarak gerçekleşecek. Çeşitli tipte 14 yük ile donatılan arazi aracı, bi United Launch Alliance Centaur roketinin üzerine fırlatılacak. NASA’nın Ticari Ay Yük Hizmetleri girşiminin bir başka ortağı Houston merkezli Intuitive Machine, yılın ilk yarısında tamamlamayı umduğu Nova-C adlı iniş aracını, SpaceX2in Falcon 9 roketiyle Ay’a göndermeyi planlıyor.

Önümüzdeki yılın üçüncü çereğinde, Hindistan’ın Temmuz 2019’da başarısızlıkla sonuçlanan Chandrayaan-2 görevi yeniden hayata geçirilmeye çalışılacak. Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü bu görevi gerçekleştirebilirse, Hindistan; Ay’a başarılı bir şekilde iniş yapabilen ülkeler (ABD, Rusya ve Çin) arasına yerleşecek. 2022 yılında Ay’da yapılacak araştırmalardan bir diğeri de Japonya’nın Akıllı Lander görevi olacak. Japonya’nın ilk Ay görevi, iniş için en uygun yerleri belirlemek ve kraterlerden korunmak gibi ay iniş tekniklerini test etmek olacak. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından geliştirilen uzay aracı 2022’de fırlatılacak.

Bizler de şimdiye kadar olduğu gibi 2022 yılında da uzay görevleri ve bu alanda yapılan her türlü çalışmaların sonucunda erişebildiğimiz tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.