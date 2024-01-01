Teknolojiden bilime, tarihten sanata, sektörelden sağlığa kadar pek çok konuda içerikler sunarak Webtekno'yu âdeta dev bir ansiklopedi hâline getirdik.
Bu ansiklopedideki bazı sayfalar kıvrıldı, bazı metinlerin altı çizildi; yani ilginizi daha fazla çekti. İşte 2023'te en çok okunan içeriklerimizin 25'ten 1'e doğru sıralaması:
Not: 24. sıradaki içeriğin okunması, 25. içerikten daha fazla görünebilir. Sitedeki okunma sayısı değişkenlik gösterdiği için Google Analytics'teki son veriler dikkate alındı.
25. Her arabanın bir kişiliği vardır. Yapay zekâyı kullanarak bu kişilikleri insan formunda resmettik:
24. Hâlâ devam eden bu silsilenin ardında neler olduğunu anlattığımız dosya içeriğimiz:
23. Anlaşılan o ki logo tasarımcıları kolaya kaçmayı çok seviyor ya da pinti patronlar, logoları yeğenlerine tasarlattırıyor:
22. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki şebeke suyuna güvenemiyoruz; bu yüzden de damacana suyun mu, su arıtma cihazlarının mı daha sağlıklı olduğunu merak ediyoruz:
21. "Lira" para birimi aslında bazı ülkelerde de var. Peki neden?
20. Biraz da spor: Sahiden, basketbolcuların bunu yapmasının sebebi nedir?
19. Yılan fobisi olanlar hemen bir sonraki içeriğe atlasın!
18. Kokusu burnunuza gelecek:
17. Herkes mutlaka görmüştür ama içinde nelerin gizli olduğunu çok az kişi bilir:
16. TL'nin değer kaybetmesi ve AB üyeliği gündemleri nedeniyle böyle bir ihtimal konuşuluyor zaman zaman. Peki, bir gün euro'ya geçersek bundan nasıl etkileniriz?
15. Orta Çağ içerikleri bu listenin olmazsa olmazlarından. Bir de tuhaf geleneklere göz atalım:
14. Mimar Sinan'ın da kullandığı bir sistem:
13. Tek bir banknot gerçekten 1 milyon dolar değerinde olabilir mi?
12. Müstakil evlerin yayılması gerektiği, deprem gündeminde sıkça konuşulmuştu. Biz de ülkemizin tamamına müstakil evler yapsak bunların ne kadar alan kaplayacağını hesaplamıştık. Tüm Türkiye'ye yayılan bir içeriğimiz oldu:
11. Deprem zamanında pek çok teori üretildi ancak çoğunun aslı astarı yoktu. Bu sistem bir komplo teorisi değil ancak bazılarının düşündüğünü gibi bir sistem de değil.
10. TOP 10'a geçelim. Beyin göçü ve yazılımcıların kazançlarını 2023'te epey konuştuk. Gündem olan ve tepki çeken bu yazılımcı arkadaşla bir röportaj gerçekleştirmiştik:
9. Kültür farklılıkları epey ilgi çekici olabiliyor, bunlardan biri de Japon çiftler arasındaki ilginç bir durum.
8. Bu da bizim kültürümüzden: Her yere yayılan bu tabağın kaynağı ne sahiden?
7. Sebebi can sıkıcı:
6. Kelebek etkisi gibi olay:
5. Pek çok araba markası hakkında bu tarz içerikler yaptık, en çok Mercedes merak edildi:
4. İflas eden bu Türk şirketlerin hikâyelerini okuyunca pek çok ders çıkaracaksınız:
3. Önemsiz bir hareket olduğunu düşünürdük ancak bir sebebi varmış:
2. Bu kadar okunacağını tahmin etmediğimiz için bizim de ağzımızı açık bıraktıran bir içerik oldu:
1. İtiraf edelim, bu kadar çok okunacağını tahmin etmediğimiz için bize "Yok deve!" dedirten bir içerik oldu. Ama iyi bilgi sahiden:
Peki 2024'te Webtekno'da ne tarz içerikler görmek istersiniz? Seneye ilk 25'e girme potansiyeli yüksek olan içerik fikirlerinizi bekliyoruz.