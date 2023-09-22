Ticaret arenasında ne yazık ki her şirket sonsuza kalacak diye bir kural yok… Bu içerikte, bir zamanlar ticaret sahnesinde boy göstermiş olsa da iflasını vererek aramızdan ayrılan Türk markalarını inceleyeceğiz.

İş dünyasında markalar düzenli olarak birçok zorluğa göğüs germek zorunda kalıyor. Kimisi bu zorluklardan daha da güçlenerek çıksa da kimisi de bu zorluklara dayanamayarak iflas edebiliyor.

Uzun yıllar ticari hayatlarında oldukça büyük başarılar yakalamış birçok Türk markası da ticaret arenasındaki zorluklara dayanamayarak, çeşitli sebeplerle ticari faaliyetlerine son verdi ve aramızdan ayrıldı.

Hem Türkiye’de hem dünyada plaj ürünleriyle adından söz ettiren Zeki Triko’yla başlayalım.

1958 yılında Zeki Başesgioğlu tarafından kurulan Zeki Triko, uzun yıllar boyunca plaj giyim ürünleri alanında hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılara imza atmıştı.

Öyle ki Zeki Triko, çekimlerini ve defilelerini Adriana Lima ve Naomi Campbell gibi çok ünlü modelle yapıyordu.

Zeki Triko’nun başarılarla dolu hikâyesi 2021 yılında icradan satılmasıyla son buldu.

İflasını verişinden 5 ila 6 sene öncesinde işerin kötü gitmeye başladığı ve şirketin küçülmeye başladığı söyleniyor.

Ekonomik sorunlarla baş edemeyen Zeki Triko, 2021 yılında faaliyetlerine son verdi ve şirkete ait markalar icradan satıldı.

Zeki Triko’nun BRG Turizm Seyahat Acentesi tarafından satın alındığı ve geçtiğimiz aylarda aynı isimle üretim ve tanıtıma başladığı biliniyor.

Hazır giyim markası Sevenhill’se 2015 yılında hayatımızdan çıktı.

1997 yılında kurulan ve Beş Yıldız Tekstil’in bünyesinde bulunan Seven Hill markası, Türkiye’deki hazır giyim sektöründe 80’den fazla mağazası bulunan önemli bir aktördü.

Şirket 2013 yılında mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Hatta mali sıkıntıların başlamasından 1 yıl sonra yani 2014 yılında şirketin kurucusu olan Bektaş Özbek’in intihar girişiminde bulunduğu biliniyor.

Yaşadığı sorunlarla baş edemeyen şirket, 2015 yılında yaklaşık 80 milyon TL’lik borçla iflas etti.

İzmir’de küçük bir atölye olarak başlayan RodiMood’sa 2013 yılında iflas etti.

Yaklaşık 130 mağazası ve 1800 çalışanı bulunan RodiMood’un 70 milyon TL’ye yakın borcu olması sebebiyle mahkeme tarafından 2013 yılında iflasına karar verildi.

Ulusoy Ulaşım’sa 2019 yılında iflas bayrağını çekti.

82 yıllık bir firma olan Ulusoy Seyahat’in 2017 yılındaki iflasından önce marka ve isim izinlerini almış olan Ulusoy Ulaşım da 2 yıl sonra yani 2019 yılında mali sıkıntılar sebebiyle iflas etti.

Bir zamanlar sofralarımızdan eksik olmayan Yörsan da iflas edenler arasında.

1964 yılında kurulan Yörsan, ürettiği süt ve süt ürünleri ile sofralarda sıklıkça yer almış bir markaydı.

2014 yılında Dubai merkezli bir şirket olan The Abraaj Group bünyesine katılan Yörsan, daha sonra Türkiye’deki fonlarını Amerika merkezli bir şirket olan Colony Capital’a satmıştı.

2019 yılına gelindiğindeyse şirket konkordato ilan etmiş, 2020 yılındaysa resmen iflasına karar verilerek icradan satışa çıkarılmış ve Matlı Holding tarafından satın alınmıştı.

Borajet’se 2017 yılında yaşadığı sıkıntılara göğüs geremeyerek ticari faaliyetlerine son verdi.

2007 yılında kurulan ve 500’den fazla çalışanı olan Borajet, yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle 2016 yılında SBK Holding’e satılmıştı. 2017 yılındaysa resmen iflas etti.

Yine hava yolu firmalarımızdan Atlasglobal’da Borajet’le aynı sonu paylaştı.

2001 yılında kurulmuş olan Atlasglobal, iflas kararından önceki yıllarda da bir dönem uçuşlarını durdurmuştu.

2021 yılında mahkeme tarafından iflasına karar verilen şirketin iflas kararı daha sonra kaldırılmıştı. Bu kararın tekrar incelenmesi üzerine 2023 yılında Atlasglobal’in tekrardan iflasına karar verildi.

Bir dönem kuyumculuk sektörünün devlerinden olan Goldaş da iflas bayrağını çekenlerden.

1993 yılında kurulan Goldaş, Londra Kıymetli Madenler Birliğine üye olan ilk Türk şirketi olarak anılıyordu.

Son dönemlerinde birçok alacak davasıyla karşı karşıya kalan Goldaş’ın, yaşadığı mali sıkıntıların temeliyse Fransız Societe General Bankası ile görülen 15 ton altınla alakalı dava!

Bu davaya ek olarak diğer bankaların da şirkete dava açması sonucunda 2013 yılında mahkeme tarafından Goldaş’ın iflasına karar verildi.

Peki ya başka hangi Türk markaları iflas bayrağını çekti?

İnci Deri

Tekin Acar Kozmetik

Lunch Box

Beta Ayakkabı

Hakan Çanta

Fleetcorp

Haan.gar Ayakkabı

Askam

Abbate

Uzel Traktör

Coşgun Süt Ürünleri

Hacı Sayid

Asdin Tekstil

Aygün Alüminyum

Detur

Sonuç olarak, çeşitli sebeplerle birçok yerli markamızın iflas bayrağını çektiğini görüyoruz. Tabii bu içerikte bahsettiğimiz markalar bu listenin yalnızca bir kısmı…