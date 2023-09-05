Audi, makyajlı Q8 ile yüksek performanslı versiyonu SQ8'i tanıttı. Premium hissiyatı tavan yaptıran otomobil, fiyatı ile can yakıyor. Aracın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Alman premium otomobil üreticisi Audi, bugün düzenlediği bir etkinlikte Q8 ile bu amiral gemisi SUV'un yüksek performanslı versiyonu SQ8'i tanıttı. Beş yıldır değişim görmeyen Audi Q8, yapılan çalışma sonrası yine çok büyük oranda değişmedi ancak dış tasarımda dikkat çeken bazı yenilikler gördü. Gelin hep birlikte Audi'nin yeni SUV'una yakından bakalım.

Makyajlı Audi Q8'in en büyük tasarım değişikliği ön kısımda gerçekleşti. Bu otomobil artık yepyeni bir far tasarımına ve ızgaraya sahip. Yeni ızgarada tercih edilen bal peteği şeklindeki görünüm, Audi Q8'in tasarımına pek de alışık olmadığımız bir hava kattı. Öte yandan; makyajlı SUV'da HD Matrix LED farlar tercih edildi. Üstelik bu far tasarımında lazer de bulunuyor. Sürücü, bilgi-eğlence ekranından lazer rengini ayarlayabilecek.

Karşınızda Audi Q8

*Solda SQ8, sağda Q8.

Otomobilin arka kısmına baktığımız zamansa mevcut modelde de gördüğümüz ışık barının kullanılmaya devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Ancak Audi Q8 ile SQ8'de dikkat çeken bir özellik var. Aracın arka aydınlatmalarında bulunan OLED aydınlatmalar, arkadaki otomobil 2 metreye kadar yaklaştığı zaman aydınlatma seviyesini artırıyor. Bu sayede SUV'un daha iyi görünmesi sağlanıyor. Bu arada; benzer teknolojilerin A8 ile Q5'te de bulunduğunu söyleyelim.

*Solda SQ8, sağda Q8.

Makyajlı Audi Q8'in iç tasarımında önemli bir değişiklik göremiyoruz. Bu bağlamda; aracın 3 dijital ekranlı konsolu makyajlı kasada da karşımıza çıkıyor. Bu ekranlardan üçüncüsünün klima kontrolü için kullanıldığını söyleyelim. Ayrıca; araçta bulunan uyarlanabilir ambiyans aydınlatma ve arkadaki yolcular için sunulan bağımsız klima kontrol ekranı gibi özellikler, aracın premium hissiyatını üst düzey tutuyor.

2024 model Audi Q8'in kaput altına baktığımızda birden çok motor seçeneği ile karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; 55 TFSI versiyonda 335 beygir gücü ve 500 Nm tork değerine sahip olan 3.0 litrelik motoru görüyoruz. 45 TDI isimli versiyonda ise 228 beygir gücü ve 500 Nm tork değeri sunan yine 3.0 litrelik dizel motor seçeneği de bulunuyor. 50 TDI, 282 beygir gücü ve 600 Nm tork değeri ile Q8'in en güçlü versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

SQ8'e geçtiğimizde ise en güçlü standart Q8'den daha güçlü olan bir motor ile karşılaşıyoruz. 4.0 litrelik V8 motorun tercih edildiği 2024 Audi SQ8, 500 beygir gücü ve 770 Nm tork değeri sunuyor. Maksimum hızı 250 km/s olarak açıklanan otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi ise saniye. Audi, tüm Q8 ile SQ8'de otomatik şanzıman sunacak.

Eylül ayının sonu itibarıyla önce Almanya'da ardından küresel pazarlarda satışa sunulacak 2024 model Audi Q8, 86.700 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. 2024 model Audi SQ8'in başlangıç fiyatı ise 119.500 eurodan başlayacak. Aracın ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelmesi de bekleniyor.