Mercedes-Benz, daha küçük ve ucuz bir G-Serisi araç geliştirdiğini açıkladı. Elektrikli motorla gelmesi beklenen araç, 2021'de tanıtılan ilk elektrikli G-Serisi EQG'nin küçük kardeşi olacak.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, en pahalı modellerinden G-Serisi’nin elektrikli bir versiyonunu 2021’de tanıtmıştı. Geçtiğimiz yıl ise EQG olarak adlandırılan bu modelin 2024 yılında yollarda olmasının planlandığı ifade edilmişti.

Araç için bekleyiş sürerken markadan yeni bir açıklama geldi. CEO Ola Kallenius, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2023 kapsamında yakında EQG’nin küçük bir versiyonunun da çıkarılacağını belirtti.

EQG gibi elektrikli motorla gelecek model, daha küçük ve ucuz olacak

2021'de tanıtılan Mercedes-Benz EQG

Kallenius’a göre Mercedes, önümüzdeki yıl gelmesi beklenen EQG’nin küçük bir kardeşini geliştirecek. Bu model, yine elektrikli motorla karşımıza çıkacak. Ayrıca, normal G-Serisi araçlardan daha ucuz ve küçük olacak. İçten yanmalı G-Serisi SUV’lar, 140 bin dolar civarında fiyatıyla (Türkiye’de 12 milyon TL’den başlıyor) markanın en pahalı modellerinden. Bu nedenle küçük ve elektrikli versiyonun nasıl bir fiyata sahip olacağı merak konusu. Ancak çok da ucuz bir şey beklememek gerek. En azından bizim için.

Automobilwoche’nin aktardığına göre Mercedes, daha uygun fiyatlı ve elektrikli bir G-Serisi üzerinde yeni çalışmaya başlamadı. Alman gazeteye göre şirket, 2019’un öncesinde bile bu tarz bir araç çıkarmayı düşünüyordu.

Küçük G-Serisi modelin kompakt boyutuyla eğlenceli bir sürüş sunacağı söyleniyor. Otomobilin diğer detayları konusunda ise bir bilgi yok. Ancak bazı söylentilere göre Mercedes, boyutundan dolayı aracı küçük “g” ile isimlendirebilir. Yani “G-Serisi” yerine “g-Serisi” olarak karşımıza çıkabilir.

Mercedes-Benz CEO’sunun açıklamaları, şirketin elektrikli Münih’te yeni elektrikli CLA konseptini tanıtmasının ardından geldi. Aşağıdaki içeriğimizden detaylarına ulaşabileceğiniz otomobil, Mercedes’in giriş seviye elektrikli araçlarından ilki olarak karşımıza çıkarken 750 km’ye kadar menzil sunabiliyor.