2024 Ford E-Transit Custom Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Ford, yıllardır çok satan ticari modeli Transit'in yeni versiyonunu tanıttı. Elektrikli motorla gelen ve E-Transit Custom olarak isimlendirilen araç, tek şarj ile 380 kilometre menzil sunacak. Ford'un yeni ticarisinin üretimi ise Türkiye'de yapılacak.

ABD merkezli otomobil devi Ford, 2024 model olarak lanse ettiği yeni elektrikli ticari aracı E-Transit Custom'ı tanıttı. Tasarımıyla da teknik özellikleriyle de baş döndürücü olan araç, gören herkesi kendine hayran bırakacak gibi duruyor. Peki bu ticarinin tasarımı nasıl ve hangi teknik detaylara sahip?

2024 model Ford E-Transit Custom, neredeyse tamamıyla yenilenmiş bir LED far tasarımı ve ön ızgara ile geliyor. Aracın yalnızca ön tarafı bile elektrikli olduğunu anlamaya yetecek detaylara sahip. Bu bağlamda; E-Transit Custom'ın şarj portunun da aracın ön kısmına yerleştirildiğini belirtmeden geçmeyelim. Arka tarafta ise en az öndekiler kadar şık görünen aydınlatmalar ve çift kapılı sistem bizleri karşılıyor.

Karşınızda Ford E-Transit Custom

Ford tarafından yapılan açıklamalarda aracın iç dizaynına ilişkin bir şey söylenmedi. Ancak şimdiden söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da bu aracın modifikasyon şirketleri tarafından ele alınıp binek bir araç haline getirilebilecek opsiyona sahip olacağı. Bununla ilgili konuşmak için erken olsa da aracın genel tasarımının oldukça şık olması, E-Transit Custom'ın VIP aracı olarak da kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

Ford'un 2024 yılında piyasaya sürülecek yeni ticari aracı, yaklaşık 380 kilometrelik menzili ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. ProPower Onboard isimli bir teknolojiyle donatılan araç, bu özelliği sayesinde DC hızlı şarj yeteneği de sunuyor olacak. Aracın diğer teknik ve teknolojik özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ford E-Transit Custom'ın fiyatının ne olacağını bilemiyoruz. Ancak bunun yerine çok daha ilginizi çekecek bir bilgiye sahibiz. Ford, elektrik motoruna sahip olan ticari aracının üretimini Türkiye'de yapacak. Şirketin açıklamasına göre seri üretim süreci 2023'ün ikinci yarısı itibarıyla başlayacak. Bu da 2024 model elektrikli E-Transit Custom ile 2023'ün sonunda tanışacağımız anlamına geliyor.

Ford E-Transit Custom için hazırlanan tanıtım videosu