Honda, İlk Elektrikli SUV'si Prologue'un Tasarımını Paylaştı

Honda, ilk elektrikli SUV'si Prologue'un tasarımını ve bazı özelliklerini paylaştı. 2024 yılında yollarda olması beklenen otomobilin sade ancak modern bir tasarıma sahip olması dikkat çekti.

Birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobil devrimine ayak uydurmak için yeni araçlarını bizlerle buluşturuyor. Daha yeşil bir gelecek için bu tarz hamle yapan şirketlerden biri de Japonya merkezli Honda. Dev marka, 2030 yılına kadar 30 elektrikli otomobil çıkarmış ve 2 milyon elektrikli araç satmış olmayı planlıyor. Şirket ayrıca 2040 yılında tamamen elektrikli, 2050’de ise karbon-nötr olmayı da hedefliyor.

Honda, geçtiğimiz aylarda da hedefleri kapsamında ilk elektrikli SUV’si 2024 Honda Prologue’u ilk kez göstermişti. Şirket, şimdi ise heyecanla beklenen aracın detaylı tasarımını ve birkaç özelliğini paylaştı.

İşte Prologue’un tasarımı

2024 yılında çıkış yapması planlanan Prologue, General Motors ile ortaklaşa geliştirildi. Henüz hakkında fazla detay paylaşılmayan araç, GM’in geliştirdiği Ultium platformunu ve 2024 Chevrolet Blazer EV ile aynı bataryaları kullanıyor.

Prologue’un, kullanılan elektrikli araç mimarisi sayesinde mümkün hâle gelen 121,8 inçlik aks mesafesi de dikkat çeken bir başka kısım. Bu, markanın CR-V modelininkinden 8 inç daha uzun ve 5 inç daha geniş. Mesafenin, ek olarak bacak mesafesi açısından oldukça fayda sağlayabileceğini de belirtmek gerek.

Sade ancak modern bir tasarıma sahip olan Prologue’da 21 inçlik jantlar mevcut. Buna ek olarak otomobilin arka kısmında şirketin geleneksel ‘H’ logosunu görmüyoruz. Otomobil devi, bu kısımda fütüristik bir font kullanarak ‘Honda’ yazmayı tercih etmiş.

İç mekândan gelen görüntülerde ise bu kısmın Honda’dan son zamanlarda gördüğümüz en iyi tasarımlardan biri olduğu söylemek yanlış olmaz. Şirket, Prologue’da iki büyük ekranı kullanmayı tercih etmiş. Gösterge paneli 11 inç boyutunda tamamen dijital olarak, bilgi-eğlence sistemi ise 11,3 inç boyutunda dokunmatik ekran olarak karşımıza çıkıyor. Honda’nın klima kontrolü gibi şeyler için dokunmatik kullanmaması, bunun yerine fiziksel düğmelere yer vermesi de göze çarpıyor.

Prologue’un gücü, menzili, diğer özellikleri ve en önemlisi fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Honda, 2024’te yollarda göreceğimiz araç ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki aylarda geleceğini söylüyor.