Honda, 2024 yılında piyasaya süreceği ilk elektrikli SUV konsepti Prologue'u ilk kez gösterdi. Şirket, yaklaşan SUV'un detaylarına değinmedi ancak Prologue ile birlikte Honda'nın geleceğe yönelik planları da açıklandı.

Otomobil sektörünün elektrik dönüşümü büyük bir hızla devam ederken şirketlerin elektrikli otomobil sayısı da her geçen gün artıyor. Bu kez Honda, düzenlediği bir etkinlikte geleceğe yönelik planlarıyla birlikte 2024 yılında piyasaya süreceği ilk elektrikli SUV modeli Prologue'un konsept tasarımını gösterdi. Honda Prologue, markanın diğer SUV modellerine benzer ancak ultra sade tasarımı ile dikkat çekti.

Japon yetkililer, yeni SUV'un özelliklerinden bahsetmediler. Aslında elimizde gerçek bir görüntü ya da video da yok. Şirket, dijital ortamda hazırladığı konsept bir görüntüyü servis etti. Ancak bu görüntü Honda Prologue'un yaklaşık olarak nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne sermiş oldu. Gelin yaklaşmakta olan SUV'a yakından bakalım.

Honda'nın ilk elektrikli SUV modeli böyle görünecek

Honda tarafından yapılan açıklamalarda, bu SUV'un tasarımının General Motors mühendisleriyle ortaklaşa yapıldığı ifade ediliyor. Tasarımın detaylarına baktığımızda ise oldukça sade bir yaklaşım sergilendiğini görüyoruz. Yalnızca kapalı ızgara yapısı bile bu SUV'un elektrikli olduğunu anlamaya yetiyor. Aracın ince şerit LED farları da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Honda Prologue ile ilgili söyleyebileceklerimiz şimdilik bunlardan ibaret...

Honda'nın geleceğe yönelik planlarına baktığımızda, 2030 yılının işaret edildiğini görüyoruz. Şirketin ilk hedefi, 2030'a kadar 30 yeni elektrikli otomobil çıkarabilmek. Ancak ilk aşamada biraz daha üst segment modeller tanıtılacak gibi görünüyor. Çünkü açıklamaya göre uygun fiyatlı elektronik arabalarla 2027 yılında tanışacağız.