2024 yılında yaşanan hükûmet kaynaklı internet kesintileri araştırıldı. İnterneti en çok kesen ülkeler belli oldu.

Pazar araştırma şirketi Access Now, 2024 yılında gerçekleşen hükûmet kaynaklı internet kesintilerini araştırdı. Yapılan araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Zira 2024 yılı, hükûmetlerin tarihte en fazla interneti kestiği yıl olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz yıl, hükûmet kaynaklı tam 296 adet internet kesintisi yaşandı.

Yapılan araştırmaya göre 2024 yılında en çok internet kesintisi yapan hükûmet, Myanmar hükûmetiydi. Ülkede tam 85 kez hükûmet kaynaklı internet kesintisi yaşandı. Myanmar'ı 84 kesinti ile Hindistan takip ederken Pakistan ise 21 kesinti ile üçüncü sırada yer aldı. El Salvador, Fransa, Malezya ve Tayland'a ek olarak Komorlar, Gine-Bissau ve Mauritius, 2024 yılında ilk kez hükûmet kaynaklı internet kesintilerinin yaşandığı ülkeler olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında en çok internet kesintisinin yaşandığı ülkeler:

Ülke Kesinti Sayısı Myanmar 85 Hindistan 84 Pakistan 21 Rusya 13 Ukrayna 7 Filistin 6 Bangladeş 5 Irak 5 Ürdün 4 Sudan 4

Yukarıdaki tablo, 2024 yılında en çok interneti kesen hükûmetleri gözler önüne seriyor. Ancak listenin devamında işler karışıyor diyebiliriz. Zira Ürdün ve Sudan'a ek olarak Tanzanya'da da 4 kez hükûmet kaynaklı internet kesintisi yaşandı. Hükûmetin interneti 3 kez kestiği 4 ülke, 2 kez kestiği 12 ülke ve 1 kez kestiği 27 ülke bulunuyor.

Gelelim Türkiye'nin durumuna

Access Now araştırmasına göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl, 3 kez hükûmet kaynaklı internet kesintisi yaşandı. Ancak bu kesintilerle ilgili detaylı bir bilgi verilmedi.

Araştırmanın tamamına ulaşmak isteyen okurlarımız buradaki bağlantıyı kullanabilirler.