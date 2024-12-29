2024'ün En Hayal Kırıklığı Yaratan Oyunlarını Listeledik: Hem de Dev Bütçelerine Rağmen!

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2024 yılı, oyun severler açısından bereketli bir yıl oldu. Ancak büyük beklentilerle piyasaya sürülen, oyuncular için hayal kırıklığı olan oyunlar da yok değil.

Birçok oyun platformunda oyuncuların oylamasından geçer not alamayan oyunlar, sizce hangileri?

İşte 2024’ün hayal kırıklığı yaratan bazı oyunları

Dustborn

dustborn

  • Metacritic puanı: 68

Dustborn, oyuncular tarafından düşük grafik kalitesi ve yetersiz hikâye anlatımı sebebiyle sıkça eleştirilenler arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Üstelik mekanik hataları da oyunculara, oyunun tamamlanmamış hissiyatı verdiğini belirtmek gerek.

Little Strays

little strays

  • Metacritic puanı: TBD

Yılın en kötü oyunları arasında Little Strays de ilk sıralardan yerini alıyor. 15 Kasım’da Nintendo Switch için piyasaya sürülen aksiyon-macera oyunu, bağımsız bir yapım olarak umut vaat etse de teknik sorunlar sebebiyle beklentileri karşılayamadı.

Concord

concord

  • Metacritic puanı: 62

23 Ağustos’ta PlayStation 5 ve Windows platformlarında piyasaya sürülen Concord, birinci şahıs nişan oyunudur. Sony’nin büyük yatırımlar yaptığı bu oyun, içerik eksikliği ve teknik hataları sebebiyle çok fazla eleştirildi. Oyun, lansman gününde bile eş zamanlı 1000 oyuncuya ulaşamadı. Bu düşük ilgi de oyunun 6 Eylül’de sunucularının kapatılmasına sebep oldu.

Unknown 9: Awakening

Unknown 9: Awakening

  • Metacritic puanı: 59

Reflector Entertainment tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan oyun, 17 Ekim’de PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında piyasaya sürüldü. Oyunun atmosferi, oyuncular tarafından sevilse de zayıf anlatımı ve bazı teknik sorunları, oyunun düşük puan almasına neden oldu.

EA Sports FC 25

EA Sports FC 25

  • Metacritic puanı: 76

Futbol severlerin heyecanla beklediği, 27 Eylül’de piyasaya sürülen bu oyun, çevrimiçi modlarda yaşanan dengesizlik, sunucu sorunları ve teknik hatalar nedeniyle oyuncuların eleştirilerine maruz kaldı. 

Utopia City

Utopia City

  • Metacritic puanı: 23

Distopik bir şehir inşa etme simülasyonu olarak karşımıza çıkan oyun, hikâye işlenişi, aynı mekanikleri tekrar etmesi gibi sebeplerden dolayı sevilmeyenler listesine ekleniyor.

Star Wars: Battlefront Classic Collection

Star Wars: Battlefront Classic Collection

  • Metacritic puanı: 58

Star Wars evrenine dayanan bu oyun, eski oyunların remastered versiyonlarını içeriyor. Nostalji severler için bir fırsat gibi görünse de teknik sorunlar, yeni içerik eksikliği ve yüksek fiyat gibi sebeplerden ötürü oyunculara hayal kırıklığı yarattı.

Peki sizin için bu yıl hangi oyun tam bir hayal kırıklığı oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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