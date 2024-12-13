EA FC'nin fazla simülasyon olduğunu düşünüyorsanız sizin için haberler güzel. Rocket League'den ilham alan arcade futbol oyunu Rematch duyuruldu.

Futbol, dünyanın en popüler sporu olmaya devam etse de futbol oyunları alanında bir çıkmaza girildiği aşikar. EA FC ya da eski adıyla FIFA serisi, futbol oyunları alanında tek "başarılı" diyebileceğimiz oyun konumunda bulunuyor. eFootball serisi, PES günlerini mumla ararken yeni çıkan UFL'nin de henüz EA FC ile yarışabilecek durumda olmadığı söylenebilir. İşin ilginç yanı tüm bunları, EA FC'nin her geçen yıl çok daha fazla eleştirildiği bir dönemde yaşanıyor.

SIFU'nun geliştiricisi olan Sloclap, The Game Awards 2024'te tamamen farklı bir deneyim vadeden yeni bir futbol oyunu duyurdu: Rematch olarak adlandırılan bu oyunun kesinlikle EA FC rakibi olmadığını belirtelim. 5v5 maçların yer alacağı bir çevrimiçi futbol oyunu için Rocket League'in araba yerine insanlarla oynanan versiyonu desek abartmış olmayız.

Bu oyun EA FC'ye değil Rocket League'e rakip...

Arcade bir futbol oyunu olan Rematch'te maçlar, tıpkı Rocket League'deki gibi kafes sahalarda geçiyor. Dolayısıyla taç, aut ya da korner yok. Ayrıca bu oyunda faul de yok. Topu ayağınızda fazla tutarsanız defans oyuncularının gazabıyla karşılaşıyorsunuz. Sloclap, Rematch'in Rocket League'den ilham alsa da paslaşma ve takım oyunu üzerine inşa edildiğini belirtiyor.

Rematch, 2025'in yaz aylarında çıkış yapacak ve bahar aylarında da beta sürümün yayımlanması bekleniyor. Oyun hem PC hem Xbox hem de PlayStation için çıkış yapacağından geniş bir oyuncu kitlesine ulaşabilmesi muhtemel. Bununla birlikte Rematch'in ücretsiz bir oyun olmayacağını belirtelim. Ancak şu an için bir fiyat açıklanmış değil.

Rematch için yayımlanan fragman şu şekilde: