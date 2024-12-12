Xbox'ın sadece Game Pass oyunlarını değil, sahip olunan her oyunu buluttan oynatma özelliği, şimdi de konsollarda test edilmeye başladı.

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Xbox’a ilişkin önemli bir hamle yapmıştı. Şirket, Xbox Cloud Gaming’de değişikliklere gideceği ve artık oyuncuların sadece Game Pass oyunlarını değil, kendilerinin sahip olduğu oyunları da bulut üzerinden oynayabileceğini duyurmuştu.

Özellik, kasım ayında televizyonlar, akıllı telefonlar, tabletler ve PC için çıkmıştı. Konsola ise daha sonra geleceği açıklanmıştı. O gün geldi. Şirket yeni özelliği resmen konsolda test etmeye başladı.

Seçili oyunlarda test edilen bu özellik, şimdilik Türkiye’den kullanılamayacak

Testler, Xbox Insiders’ta yer alan kullanıcıları üzerinden yapılıyor. Yani henüz herkeste yok. Ayrıca sadece Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine geleceğini belirtelim. Xbox Cloud Gaming, bu abonelik türünde sunuluyordu.

Şimdilik sadece “sınırlı sayıda oyunda” Xbox Series X/S ve Xbox One üzerinde test edildiği de gelen bilgiler arasında. Kasımda başlayan PC tarafında 50 civarı oyunda özelliğin kullanılmaya başlandığını görmüştük. O oyunlar arasında Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Mirage, Cyberpunk 2077 gibi oyunlar vardı. Bugün başlayan konsol testlerinde hangi oyunların yer aldığı konusunda maalesef bir bilgi yok.

Kullanıcının sahip olduğu oyunları bulut üzerinden oynamasını sağlayacak özelliğin ne zaman geniş çapta Xbox konsolları için yayımlanacağı belli değil. “Yakında” ifadeleri kullanılsa da muhtemelen 2025’ten önce bizlerle buluşmayacak

Türkiye’den kullanamayacağızı da eklemek gerekiyor. Xbox’ın bulut hizmeti Xbox Cloud Gaming, ülkemizde bulunmuyor. Durum böyle olunca Xbox Game Pass Ultimate aboneleri bulut özelliklerine erişemiyorlar. Yeni özellik de bunlardan biri olacak.