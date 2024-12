The Game Awards 2024 etkinlikleri kapsamında onlarca yeni oyun duyuruldu. İşte etkinlik kapsamında duyurulan tüm oyunlar...

Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden kabul edilen The Game Awards 2024, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Tören kapsamında yılın en iyi oyunları belirlenmiş oldu. Ayrıca yepyeni oyun duyuruları da gerçekleştirildi.

Bu içeriğimizde, The Game Awards 2024 kapsamında gerçekleştirilen tüm duyurulara yakından bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım.

The Game Awards 2024'te gerçekleştirilen tüm duyurular:

Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog tarafından duyurulan Intergalactic: The Heretic Prophet, video oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Uzay temalı oyun için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Okami'nin devamı geliyor

Capcom, 2006 yılında duyurduğu Okami'nin devam yapımının geleceğini duyurdu. Oyunun adı bile henüz belli değil ancak sevilen aksiyon-macera oyununun yine büyük ilgi göreceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Mafia: The Old Country

Daha önce duyurulan Mafia: The Old Country için de yeni bir fragman yayımlandı. Gelecek yıl piyasaya sürülecek oyun, oyuncuları 1900'lerin Sicilya'sına götürecek.

Sonic Racing: CrossWorlds

Sega, Sonic temalı yeni bir yarış oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Sonic Racing: CrossWorlds olarak isimle ilgili oldukça kısa bir fragman yayımlanmış durumda.

The Last of Us Part II Remastered

Milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen The Last of Us serisinin ikinci kısım remastered bölümü, PC'lere geliyor. Oyunun çıkış tarihi 3 Nisan 2025 olarak açıklandı.

Stage Fright

Overcooked isimli oyunun geliştiricisi, yine oldukça eğlenceli olması beklenen Stage Fright'ı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre oyun hem çevrim içi çok oyuncu hem de bölünmüş ekran desteğine sahip olacak.

Squid Game: Unleashed

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'in en yeni oyunu olarak kayıtlara geçen Squid Game: Unleashed, bu kez dileyen herkes tarafından oynanabilecek. Ancak bu teklif, geçici süreliğine olacak.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom'un çok sevilen kanlı yakın dövüş oyunu Onimusha'nın yeni bir versiyonu geliyor. Yapılan açıklamaya göre oyun, 2026'dan önce piyasaya sürülmeyecek.

Yeni Virtua Fighter oyunu geliyor

Sega'nın sevilen dövüş oyunu serilerinden Virtua Fighter'ın yeni bir oyunu geliyor. Ancak burada önemli bir detay var. Oyun, Yakuza ve Like a Dragon serilerini geliştiren Ryu Ga Gotoku Studio tarafından hayata geçirilecek. Bu da beklentiyi artırıyor.

Borderlands 4

Video oyun sektörünün klasikleşen yapımlarından Borderlands 4 için ilk bakış videosu yayımlandı. Oyun, 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Split Fiction

Split Fiction, dikkat çeken bir oyun olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor. Bölünmüş ekranda oynanacak bu oyunda iki oyun geliştiricisinin yarattıkları sanal dünyada sıkışıp kalmalarına tanıklık edeceğiz.

Elden Ring Nightreign

Elden Ring serisinin yeni oyunu Elden Ring Nightreign de The Game Awards 2024 kapsamında duyuruldu. Oyun gelecek yıl piyasaya sürülecek.

The Outer Worlds 2

Bir bilim kurgu RPG'si olarak piyasaya sürülecek The Outer Worlds 2 için yayımlanan ilk oynanış fragmanı, oyuncuları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Fumito Ueda, yeni bir oyun geliştiriyor

Shadow of the Colossus ve The Last Guardian gibi efsane oyunların yaratıcısı olan Fumito Ueda, en yeni oyununu duyurdu. Ancak oyunun bir ismi bile yok. En azından şimdilik.

Final Fantasy VII Rebirth PC'ye geliyor

İlk aşamada PlayStation özel oyunu olarak piyasaya sürülen Final Fantasy VII Rebirth, çok yakında PC'ye geliyor.

The Witcher 4

CD Projekt Red, milyonlarca oyuncunun hayran olduğu The Witcher serisinin en yeni oyununu duyurdu. "The Witcher 4" olarak isimlendirilen oyun, "Ciri" isimli karakterin hikâyesini anlatacak. Oyun, tek oyunculu RPG türünde kalmaya devam edecek.

REMATCH

REMATCH, bugüne dek benzerini görmediğimiz bir oyun olarak lanse edildi. Bu oyun, Rocket League gibi düşünülebilir ancak arabalar olmadan. Bireysel becerinin ön plana çıkacağı oyun, çevrim içi çok oyunculu yapıya sahip olacak.

Shadow Labyrinth

Yeni Pac-Man oyunu oyunu geliyor. Bandai Namco tarafından üstlenilen proje, bugüne kadar gördüğümüz tüm Pac-Man oyunlarını unutturacak türden.

Slay the Spire 2

2025 yılında erken erişime açılacak olan Slay the Spire 2, dikkat çekici yapısı ile oyuncuları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Ninja Gaiden: Ragebound

Bir platform oyunu olan Ninja Gaiden serisinin en yeni oyunu Ragebound, gelecek yıl piyasaya sürülecek.

