Apple, WWDC 2025 etkinliğini 9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıkladı. Açılış konuşması ise 9 Haziran akşamı yapılacak. Etkinlikte iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi işletim sistemlerinde yapılacak tasarım değişiklikleri öne çıkıyor. Canlı yayın hem Apple’ın resmi sitesinden hem de YouTube kanalından takip edilebilecek.

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC’nin canlı yayını planlandı. 2025 ayağını 9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

WWDC 2025 etkinliğin açılış konuşması, 9 Haziran günü Türkiye saatiyle 20.00’de yapılacak. WWDC 2025 kapsamında iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve Vision Pro cihazlarına güç veren işletim sistemlerinde yapılacak yeniliklerin duyurulması bekleniyor.

9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek

WWDC 2025 etkinliğinde iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS için tasarım odaklı değişikliklere odaklanılacağını duyurdu. Şirket, tüm platformlarda daha bütüncül ve tutarlı bir görünüm sunmayı hedeflediğini paylaştı. Bu yıl ayrıca işletim sistemi sürüm isimlerinde de değişikliğe gidileceğini açıkladı. Yeni sürümlerin ise; iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve tvOS 26 olarak adlandırılması bekleniyor. Apple, bu adımla birlikte klasik sürüm numaralandırma sisteminden uzaklaştığını da netleştirmiş oldu.

Etkinlikte geliştiricilere yönelik yeni araçlara da yer verileceğini Apple açıkladı. Şirket, mevcut geliştirme platformu Xcode’un yeni sürümüne yapay zekâ destekli bir kodlama aracı entegre edeceğini belirtti. Bu yeni özelliğin, Anthropic iş birliğiyle geliştirildiğini de paylaştı. Etkinliğin açılış konuşması ve diğer tüm oturumlar, Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden ya da şirketin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.