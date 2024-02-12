Aston Martin, ikonik spor otomobili Vantage'i yeniledi. Teknik anlamda çok büyük değişimler yaşayan otomobil, devasa motoru ile 325 km/s hıza ulaşabiliyor. Aston Martin Vantage, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Lüks otomobil sektörünün önemli temsilcilerinden Aston Martin, en az 70 yıldır ürettiği ve milyonlarca otomobil tutkununu kendine hayran bırakan Vantage'i yeniledi. 2025 model olarak görücüye çıkan otomobil, her zamanki gibi çok güçlü ve oldukça ihtişamlı bir görünüme sahip.

En son 2018 yılında değişim gören Aston Martin Vantage'in yeni versiyonu, ufak çaplı tasarım değişiklikleri yaşamış durumda. Bu bağlamda; ikonik tasarımı korumaya devam eden otomobilde, oldukça iri bir ızgara görüyoruz. Tabii bunun nedeni, kaput altında yatan canavarı dizginleyebilmek. LED destekli farlar, aracın oldukça şık görünmesini sağlıyor.

Karşınızda 2025 model Aston Martin Vantage

Aracın sadece ön kısmı değil, arka kısmı da hayranlık uyandırıcı. Dörtlü egzoz çıkışı ile LED ışık farı, Aston Martin Vantage'i ilgi çekici bir hâle getirmiş. Aracın aerodinamik odaklı bagaj kapağı da dikkat çeken hususlar arasında yer alıyor.

Aston Martin Vantage'in iç kısmına baktığımızda sade ama ultra lüks bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Araçta, tam dijital gösterge ekranına eşlik eden bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli bu bilgi eğlence ekranı, aracın kontrolleri için de kullanılıyor. Orta konsol, nasıl bir canavarın içinde oturduğunuzu hissettirecek devasa bir start/stop butonuna ve uçaklardaki kolları andıran vites topuzuna sahip.

Biraz da teknik değişimlere bakalım. Aston Martin, yeni Vantage'in hemen her yeri ile oynadı. Bu bağlamda; şasi üzerinde bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca otomobilin soğutma sistemi de baştan aşağı elden geçirildi. 8 vitesli ZF otomatik şanzımanda yapılan çalışmalarsa aracın daha iyi hızlanmasını sağlıyor.

Aston Martin Vantage'de bulunan Mercedes-AMG motoru, performansıyla mest edecek. 4.0 litrelik V8 motor, bu araca tam 656 beygir güç üretiyor. Tabii bu devasa güç, 3,4 saniye gibi kısa bir sürede 0-100 km/s hızlanmasının tamamlanmasını sağlıyor. Merak edenler için aracın maksimum hızının 325 km/s olduğunu belirtelim.

Aston Martin, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya süreceği Vantage için fiyat açıklaması yapmadı.

2025 Aston Martin Vantage için hazırlanan tanıtım videosu: