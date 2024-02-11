Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinin iç mekân görselleri ortaya çıktı. Paylaşılan görseller, Xiaomi SU7'nin bir bilgisayar kadar teknolojik bir otomobil olacağını gösteriyor.

Otomotiv sektörü, içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçerken yalnızca yakıt türünü ve motor tipini değiştirmekle kalmadı. Günümüzdeki piyasaya sürülen çoğu elektrikli otomobil, elimizden düşmeyen akıllı telefonlardan daha fazla özellik sunuyor ki Tesla gibi bazı istisnai modeller, PlayStation 5'ten bile güçlü grafik işlemciler kullanarak otomobilin bir bilgisayar kadar donanımlı olmasını sağlıyor.

Otomobillerin bu denli teknolojik ürünler haline gelmesi, daha çok akıllı telefon, bilgisayar gibi ürünleriyle bildiğimiz teknoloji devlerinin de bu alana yönelmesine neden oldu. Bu konuda en çok mesai harcayan şirketlerden biri olan Xiaomi, yakın zamanda SU7 adlı elektrikli otomobilini tanıtarak beğeni toplamayı başarmıştı. Şimdi, Xiaomi SU7'nin iç mekân görselleri de paylaşıldı.

Xiaomi SU7, sade ama teknolojik bir iç mekân sunacak

Paylaşılan görsellere baktığımızda Xiaomi SU7'nin sadeliğin öne çıktığı bir iç mekân tasarımıyla geleceğini söyleyebiliriz. Buna rağmen Xiaomi, sürücülerin taleplerine çok iyi kulak vermiş olacak ki neredeyse monitör büyüklüğünde bir multimedya ekranına yer vermesine rağmen klima, süspansiyon yüksekliği gibi kontroller için fiziksel butonlar koymuş durumda.

Sürüş sırasında ekrana bakmak yerine fiziksel tuşlarla ayar yapılabilecek

Xiaomi SU7'de nispeten ince uzun bir gösterge ekranı bulunuyor. Elbetteki hayalet gösterge de bulunuyor. Ortada bulunan devasa multimedya ekranında aynı anda hem araçla ilgili bilgileri hem navigasyonu hem de müzik uygulamasını kontrol edebiliyoruz. Bu ekranın hemen altında 55W hızlı şarj destekli kablosuz şarj alanı, start-stop tuşu, klima, fan hızı, süspansiyon gibi ayarlar için fiziksel tuşlar ve bardaklık yer alıyor.

Yolcular için de multimedya ekranı var

Xiaomi SU7, arka koltuklarda da iki adet multimedya ekranına yer veriyor. Bu ekranların opsiyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca ekrandaki görüntülere bakarak arka yolcular için konulan ekranların öndeki multimedya ekranından bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Tabii aracın boydan boya panoramik cam tavan ile geldiğini de atlamayalım.