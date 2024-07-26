Chevrolet, 2025 model Corvette ZR1'i resmen tanıttı. Büyüleyici bir tasarıma sahip olan otomobil, bugüne kadarki en güçlü Corvette ZR1 olarak tarihe geçti. Otomobil, gerçek bir canavar.

ABD'li otomobil devi Chevrolet, ikonik otomobili Corvette ZR1'i yeniledi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model Corvette ZR1'i resmen tanıttı. Eşsiz bir performans sunacak otomobil, tasarımıyla da yine tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

2025 model Chevrolet Corvette ZR1, oldukça sert hatlara sahip. Bu bağlamda; LED destekli ince farlarla desteklenen otomobilde devasa bir ızgara açıklığı bulunuyor. Daha iyi aerodinamik için gövdesinde de havalandırma bölmelerine ev sahipliği yapan Corvette ZR1'in arka kısmında ise oldukça büyük bir spoiler bulunuyor. Alt orta kısımda yan yana yerleştirilmiş dört egzoz çıkışı ise ağızların suyunu akıtacak cinsten.

Karşınızda 2025 Chevrolet Corvette ZR1

Ultra lüks spor otomobilin kabininde de etkileyici tasarım detayları var. Bu bağlamda; sürücü odaklı bir tasarımın tercih edildiğini görüyoruz. Tam dijital gösterge ekranı ile aynı panele yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı, sürücüye doğru bakıyor. Orta konsol ise nispeten boş bırakılmış durumda. Böylelikle tüketicilere geniş bir yaşam alanı sunulmuş oldu.

Kaput altına baktığımızda gerçek bir canavarla karşılaşıyoruz. ABD'de üretilen bugüne kadarki en güçlü V8 motorlu otomobil, 2025 model Chevrolet Corvette ZR1. Bu otomobilde 1.064 beygir gücü ve 1.122 Nm tork değerine sahip olan 5.5 litrelik V8 motor bulunuyor. 350 km/s hıza ulaşabilen otomobil, sekiz ileri vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirildi.

Hem coupe hem de cabrio versiyonlara sahip olan 2025 model Corvette ZR1, ağırlığın dengelenmesi için karbonfiber malzemelerden üretildi. Yapılan resmî açıklamaya göre coupe versiyonun ağırlığı 1.665 kilogram. Üstü açık versiyonun ağırlığı ise 1.705 kilogram olarak açıklandı ki bu veriler, böyle yüksek güçlü bir otomobil için oldukça iyi. Bu arada; Corvette ZR1'de 1960'lı yıllardan sonra ilk kez bölünmüş arka cam kullanıldığı bilgisini de paylaşalım.

Chevrolet, 2025 model Corvette ZR1 için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak bu otomobilin 150 bin dolar civarlarında satılacağı düşünülüyor.