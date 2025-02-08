PSN Çöktü mü? Sunuculara Erişilemiyor!

PlayStation hizmetlerini kapsayan çevrim içi hizmet PSN (PlayStation Network)'e bir süredir erişim sorunları yaşanıyor.

Eğer geride bıraktığımız geceden bu yana PlayStation Store'a göz atamıyor ve PlayStation konsolunuzda çevrim içi olamıyorsanız merak etmeyin bu konsolunuzdan kaynaklı bir sıkıntı değil.

PSN (PlayStation Network) şu anda birçok kullanıcı için erişilemez durumda ve sunucularda ciddi bir sorun var.

Kullanıcılar PSN'e erişemiyor

Birçok hizmetin mevcut durumunu ve kullanıcı geri bildirimlerini listeleyen Downdetector'e göre uzunca süredir PSN sunucularında sorun var. Keza Sony'nin ağ hizmet durumu sayfası da PSN'de şu anda önemli sorunlar yaşandığını doğruluyor.

Yayınlanan durum sayfasında kullanıcıların oturum açma veya kayıt olma, genel hesap yönetimi, oyun/uygulama/ağ özelliklerini başlatma ve PlayStation Store'u kullanma gibi konularda sorun yaşadıkları belirtiliyor.

Sorunun ne zaman çözüleceğine dair Sony cephesinden açıklama gelmiş değil ancak bu kadar uzun süredir çözülememiş olması ciddi bir sorunun habercisi olabilir.