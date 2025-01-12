Ortaya çıkan yeni bir liste sızıntısı, 2025'te piyasaya sürülecek kapaklı ve katlanabilir telefonları ortaya çıkarıyor.

Katlanabilir telefon pazarı her geçen gün büyüyor ve birçok farklı şirket katlanabilir telefon üretip piyasaya sürmeye başladı. Bugün ise sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station (DCS), 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen kapaklı ve katlanabilir telefonların bir listesini paylaştı.

Belli başlı markalar için üretim maliyetleri nedeniyle katlanabilir telefon pazarından çekileceğine yönelik söylentiler dolaşıyor olsa da sızan yeni listeye göre 2025 yılı da katlanabilir telefonlar açısından dolu dolu geçecek.

2025’te gelecek kapaklı telefonlar

Daha kompakt tasarımıyla dikkat çeken kapaklı telefonlar, yeni modellerle teknoloji tutkunlarını cezbetmeye hazırlanıyor. DCS’nin paylaştığı bilgilere göre 2025 yılında şu telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor:

Huawei Pocket 3

Xiaomi Mix Flip 2

Honor Magic V Flip 2

2025’te gelecek katlanabilir telefonlar

Kapaklı telefonların yanı sıra, tablet benzeri büyük ekranlara sahip katlanabilir telefonlar için de rekabet kızışıyor. DCS’ye göre Oppo, Honor, Vivo ve Huawei gibi markalar, mevcut modellerinin yeni versiyonlarını 2025’te kullanıcılarla buluşturacak.

Oppo Find N5 (Global pazarda muhtemelen OnePlus Open 2 adına sahip olacak)

Honor Magic V4

vivo X Fold 4

Huawei Mate X7

Paylaşılan liste her ne kadar sızıntılarıyla ünlü birinden gelse de markalardan resmî bir açıklama gelmediğinin altını çizelim.