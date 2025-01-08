Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u hakkında ekran boyutu ve tasarım detayları ortaya çıktı. Samsung ekran üretiminde önemli bir rol üstlenecek.

Apple, katlanabilir iPhone modelini 2026 yılına kadar satışa sunabilmeyi planladığını açıkladı. Yeni modeli Galaxy Z Fold gibi açılabilir bir tasarıma sahip olacak.

Apple, ilk katlanabilir iPhone’unu 2026 yılında duyurmayı hedeflediğini paylaştı. Yeni modeli katlandığında bir tablet boyutuna ulaşacak ve Galaxy Z Fold gibi içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacak.

Samsung'un deneyiminden faydalanacak

Sızıntı kaynaklarına göre Apple’ın bu katlanabilir telefonunun ekran boyutlarının Samsung Galaxy Z Fold ile benzer olacağı iddia ediliyor. Katlanabilir iPhone’un ana ekranı 7.6 ile 7.9 inç arasında olacakken dış ekranın ise 5.3 ile 5.5 inç arasında olması bekleniyor.

Samsung, Apple’ın katlanabilir iPhone için ekran üretimini üstlenecek. Ekranlar ise LTPO, CoE ve UTG gibi teknolojilere sahip olacak. Samsung’un bu alandaki deneyimi, Apple’ın katlanabilir ekran teknolojisinde başarılı bir ürün geliştirmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Samsung, yıllardır katlanabilir ekranlar üretiyor ve bu alandaki tecrübesi, Apple’ın ürününü daha sağlam ve verimli hale getirmesine yardımcı olabilir. 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone, ekran teknolojisinde önemli yenilikler sunacak.