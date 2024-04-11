Mercedes-Benz, 2025 model EQS modelini tanıttı. Tasarım açısından S Serisi'ne benzetilen otomobil, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Aracın fiyatı ise şimdilik açıklanmadı.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model EQS'i tanıttı. Markanın lüks elektrikli sedanı, yapılan çalışmalarla biraz daha lüks bir hâle getirildi. Otomobil, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

2024 model Mercedes-Benz EQS, S Serisi tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Zira şirket, yenilenen modelde S Serisi'nden aşina olduğumuz sahte ızgara tasarımını tercih etti. Ayrıca otomobilin logosu da S Serisi gibi havada duruyor. Bazı tüketiciler, yeni tasarımı eleştirebilirler gibi görünüyor. Aracın arka kısmında ise büyük bir değişim görmüyoruz.

Karşınızda 2025 model Mercedes-Benz EQS

Aracın iç kısmına geçtiğimizde de büyük bir değişim görmüyoruz. Ancak Mercedes-Benz tasarımcıları, yeni EQS'in iç kısmında da krom detaylar kullanmayı tercih ettiler. Tam dijital gösterge ekranı, orta konsol ile yolcu tarafındaki bilgi-eğlence ekranı ve ambiyans aydınlatma gibi tasarım özellikleri, 2025 model EQS'te de korunuyor.

2025 model Mercedes-Benz EQS'in kaput altında, motor açısından bir değişiklik yapılmadı. Tüketiciler, 450+, 580 ve AMG versiyonlarını satın almaya devam edebilecekler. Ancak batarya cephesinde işler biraz değişti. 2025 Mercedes-Benz EQS, 108,4 kWh yerine 118,0 kWh'lık daha büyük bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Tüketiciler, yeni EQS'te 566 kilometreye kadar menzille karşılaşacaklar.

Mercedes-Benz, 2025 model EQS için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak bu otomobilin 2024 modeli, Türkiye'de 5.976.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabildiğini söyleyelim.