Otomotiv dünyasında ihtişamın ve lüksün simgelerinden biri olan G-Wagon’lar, kolay kolay alınamıyor. Alındığında ise aslında vergi indirimi sağlayabiliyor! İyi de nasıl?

Fiyatı tuzlu olsa da Amerika’da bir Mercedes G-Wagon sahibi olmayı başarabilirseniz legal yolla vergiden kaçabilirsiniz.

Zaten birçok şirket de sırf bu yüzden şirket arabası olarak Mercedes G-Wagon almayı tercih ediyor. Bakalım neymiş bu işin aslı astarı?

Şirketlerin vergiden kaçmak için yöneldiği farklı yollar var.

Şirketler genellikle vergiden kurtulmak adına birçok yol dener. Vergi teşviklerinden yararlanmaya çalışır, gider olarak kabul edilebilecek harcamaları artırır, yapay borçlanma ortaya çıkarabilir… Gider olarak gösterilebilecek bir şeyler alarak gider göstermeye çalıştıkları yöntemde, arabaların tamamını gider gösteremezler.

Tabii bir Mercedes G-Wagon’ları varsa durum değişir… G-Wagon’u 130.000 dolara kadar gider gösterebilirler ve vergi indiriminden faydalanırlar!

ABD’deki özel bir şirket işletme vergisi kanunu, bunu legal kılıyor.

ABD’deki 179 sayılı kanuna göre şirket sahipleri, arabalarını gider olarak gösterebiliyor ve vergi indiriminden faydalanabiliyor. Lüks araba olarak kabul edilen Mercedes G-Wagon’ların da burada bir avantajı ortaya çıkıyor çünkü ağırlığı 3 tonu geçiyor ve indirimden hak kazanıyor.

Bazı şartlar var elbette.

Bu indirimin uygulanabilmesi için arabanın %50’den fazla oranda ticari amaçla kullanılması gerekiyor. Ayrıca araç ünvanında şirketin adının bulunması bir zorunluluk. Ha bir de şöyle bir nokta var; mevcut vergi yılında, vergiden düşürme hakkı kazanmak için arabanın 31 Aralık’tan önce satın alınması gerekiyor.

Kısacası tüm bu şartlar yerine geldiğinde Mercedes G-Wagon’a sahip şirketler, yasal bir şekilde vergi indirimi kazanmış oluyor.

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