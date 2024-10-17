Nissan, bazı pazarlarda satışa sunduğu crossover modeli Murano'yu yeniledi. Efsane bir tasarıma kavuşan otomobil, teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Japon otomobil devi Nissan, düzenlediği bir etkinlikte yenilenen crossover modeli Murano'yu tanıttı. Dördüncü nesil olarak karşımıza çıkan 2025 model otomobil, detaylara indiğimizde "Keşke Türkiye'ye de gelse" dedirtecek.

2025 model Nissan Murano, tasarımıyla pek çoğumuzu etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Hafiftan Hyundai Tucson'u andıran otomobilde, oldukça iri bir ızgara ve parçalı far tasarımı görüyoruz. Hafif sert hatlara sahip olan crossover'ın arka kısmında ise oldukça şık bir aydınlatma barı ile karşılaşıyoruz. Nissan tasarımcıları, bu aydınlatma barının hemen altına iri puntolarla Murano yazmışlar.

Karşınızda 2025 Nissan Murano

2025 model Nissan Murano'nun iç tasarımı da oldukça etkileyici. Tek bir panele yerleştirilmiş 12.3 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobil, orta konsolda birkaç dokunmatik kontrol butonuna ev sahipliği yapıyor. Genel olarak sade bir yapıda olan kabin, ferahlığı seven tüketicileri etkilemeyi başaracak türden.

Nissan Murano, kaput altında gerçek bir canavara ev sahipliği yapıyor. Otomobilde, 2.0 litrelik turbo motor bulunuyor. 241 beygir gücü üreten bu motor, dokuz ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Sanıyoruz ki bu kısım, otomobilin neden Türkiye'ye gelmediğini anlamanız için yeterlidir.

Nissan, bazı pazarlarda satışa sunacağı Murano için henüz bir fiyat açıklaması yapmadı. Ancak bu otomobilin 40 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı düşünülüyor.