Mercedes-Benz, büyük merakla beklenen tamamen elektrikli yeni CLA'nın kamuflajlı görsellerini paylaştı. Görseller, Tesla Model 3 rakibi olacak araç hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Birçok şirket gibi elektrifikasyon konusunda hamleler yapan Mercedes-Benz, geçen yıl sevilen modeli CLA’nın konsept bir elektrikli versiyonunu görücüye çıkarmıştı. Dikkat çeken tasarım ve özelliklere sahip bu aracın, uygun fiyatıyla Tesla Model 3’e rakip olabileceği konuşuluyordu.

Şimdi ise CLA EV olarak nitelendirilen araç hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, aracın üretilecek asıl tasarımının nasıl olacağını gösteren fotoğraflar paylaştı. Bu görseller, kamuflaj nedeniyle tam tasarımı ortaya koymasa da geçen yıl gösterilen konsepte kıyasla ne gibi farklılıklar göreceğimiz konusunda bizlere biraz fikir veriyor.

Elektrikli CLA böyle gözükecek

Tamamen elektrikli olacak yeni CLA, Mercedes’in tasarım diline uygun yine sade denebilecek bir görünüme sahip olacak. Ön tarafının köpek balığını andıran bir burna sahip olacağını anlayabiliyoruz. Aerodinamik yapısı ve yeni far tasarımı da açıkça görülebiliyor.

Giriş seviyesindeki otomobil, şirketin yeni MMA platformunda üretilecek. Şirket, platformun 750 km’den fazla menzil ekleme imkânı tanımasını bekliyor. Ayrıca 15 dakikada hızlı şarj sunabileceği de aktarılmış. Tabii bunların yeni CLA’ya nasıl yansıyacağını bilemiyoruz. MMA platformu, elektriklilerin yanı sıra hem geleneksel hem de şarja takılabilir hibrit modellerde de kullanılacak.

Yeni CLA’nın yüksek performanslı bir versiyonunun geçen ay Nurburging’de pistte test edildiğini görmüştük. Onun da tasarımı bugün gösterilen kamuflajlı versiyonu andırıyordu.

İç tarafında da önemli yenilikler göreceğimizi belirtelim. Araç, şirketin yeni işletim sistemine sahip olacak ve üst düzey teknoloji sunacak. Mercedes, bu sistemi yeni nesil araçlarının “beyni” olarak nitelendiriyor.

Yeni CLA’nın resmî tanıtımı büyük ihtimalle bu yılın sonlarında gerçekleştirilecek. Piyasaya sürülmesi ise 2026’yı bulacak. Tüm dünyada çıkış yapacağını belirtelim. Yani Türkiye’ye de gelecektir. Ayırca fiyatının 50 bin dolar civarı olması bekleniyor. Bu da uzun menzilli Tesla Model 3 ile yarışabilir demek.