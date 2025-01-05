2024 yılında bizi heyecanlandıran birtakım teknolojik gelişmeler yaşanmıştı. Bunların yanında 2025 yılı da bizi birçok yenilikle karşılayacak.

Özellikle teknoloji alanındaki yeniliklerle tanışacağımız bu yıl içinde pek çok ürün de hayatımıza dahil olacak.

Bazılarını tahmin ediyor ya da biliyor olsanız da bazılarını da hiç duymamış olabilirsiniz. Gelin bunlar neymiş bir bakalım.

iPhone SE 4, uygun fiyatlı bir model olarak bizi karşılayacak.

Apple’ın yeni ürünü iPhone SE 4, 2025 yılının mart ayında tanıtılmayı bekliyor. Bu modelin iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacağı ve 6.1 inç OLED ekran, A18 işlemci, 8 GB RAM, 48 MP arka kamera ve USB-C bağlantı noktası gibi özelliklerle geleceği öngörülüyor.

Ayrıca, Apple'ın kendi geliştirdiği 5G modeminin de bu cihazda ilk kez kullanılacağı tahmin edilenler arasında.

M4 İşlemcili MacBook Air

Apple, yeni yılda da şovunu yapacak gibi duruyor. M4 işlemcili, hem 13 inç hem de 15 inç boyutlarında MacBook Air modellerinin tanıtılacağı duyruldu.

Cihazın özelliklerinin detayı henüz bilinmese de daha yüksek verimlilik ve performans odaklı olduğu biliniyor.

Samsung Galaxy Z Fold ve Z Flip 7 FE

Samsung, katlanabilir telefon serisini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak için uygun fiyatlı Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip 7 FE modelleri üzerinde çalışıyor.

Bu model, Galaxy Z Flip 7 ile benzer bir tasarıma sahip olsa da maliyeti düşürmek amacıyla bazı teknik özelliklerde farklılıklar içerebilir.

Tesla Cybertruck üretiminde artış bekleniyor.

Tesla’nın Cybertruck'ı 2025'te tam kapasite üretime geçerek küresel olarak satışa sunulacak. Bu araç, elektrikli pick-up segmentinde büyük bir devrim yaratabilir.

Zırh benzeri dış kaplama, yüksek menzil, Tesla Autopilot özellikleri ise bu modeli öne çıkaran yenilikler arasında.

Google Pixel katlanabilir telefona bir yenisini ekleyecek.

Google, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki en yeni modeli olan Pixel 9 Pro Fold'u 13 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen "Made by Google" etkinliğinde tanıtmıştı. 2025’te de Pixel serisine yeni bir katlanabilir model eklemesi bekleniyor.

Pixel Fold 2, daha büyük ekran ve optimize edilmiş katlama mekanizması ile tanıtılabilir.

Meta Quest 4 VR Gözlük

Meta, sanal gerçeklik (VR) cihazlarındaki liderliğini sürdürmek için Meta Quest 4'ü önümüzdeki yıllarda tanıtacağı konuşuluyor. Bu cihaz daha ince tasarım, daha yüksek çözünürlüklü ekran ve artırılmış kullanım kolaylığı sunacak gibi duruyor.

Starlink V3 uydu interneti geliştirilecek.

Starlink V3 uydu interneti hakkında şimdilik resmi bir duyuru bulunmasa da SpaceX'in sürekli olarak uydu teknolojisini geliştirdiği ve daha yüksek hızlar, düşük gecikme süreleri ve geniş kapsama alanı sağlamak için yeni nesil uydular üzerinde çalıştığı biliniyor.

SpaceX, yeni nesil Starlink V3 uydularını piyasaya sürerek daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süresi sunabilir.

ChatGPT 5’in piyasaya sürülmesi planlanıyor.

OpenAI, yapay zekâ modellerini sürekli olarak geliştirerek ChatGPT'nin yeteneklerini artırıyor. Edinilen bilgilere göre ChatGPT 5'in 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan gelişmeler arasında. Bu yeni sürüm, önceki versiyonlara göre daha gelişmiş özellikler sunacak.

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