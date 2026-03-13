EA İlkbahar İndirimleri Başladı: Battlefield, Need for Speed ve Daha Birçok Seride %95'e Varan İndirimler Var!

Türk oyuncular tarafından oyunları oldukça sevilen EA'in kendi platformu EA App'te İlkbahar İndirimleri başladı. Yeni indirim dönemi kapsamında EA'in onlarca oyununda büyük indirimler var.
EA, kendi platformu EA App'te oyunları dolar üzerinden sattığından fiyatlar Steam fiyatlarına göre aşağı yukarı aynı ama bazı oyunlar Steam'e kıyasla bu indirim döneminde çok daha uygun fiyatlara alınabilir durumda.
EA İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|EA SPORTS Madden NFL 26
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|6.99$ (-%90)
|EA SPORTS WRC
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|Tales of Kenzera: ZAU
|19.99$
|6.99$ (-%65)
|Super Mega Baseball 4
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|Immortals of Aveum
|59.99$
|4.19$ (-%93)
|Battlefield 2042
|59.99$
|2.99$ (-%95)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|6.99$ (-%90)
|EA SPORTS PGA TOUR
|69.99$
|6.99$ (-%90)
|WILD HEARTS
|69.99$
|4.89$ (-%93)
|Dead Space
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|Mass Effect 3
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|Mass Effect 2
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|Dragon Age 2
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|GRID Legends
|59.99$
|11.99$ (-%80)
|Lost in Random
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|Need for Speed Hot Pursuit Remastered
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|Battlefield V
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|STAR WARS: Squadrons
|39.99$
|3.99$ (-%90)
EA İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.