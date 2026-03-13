Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

EA İlkbahar İndirimleri Başladı: Battlefield, Need for Speed ve Daha Birçok Seride %95'e Varan İndirimler Var!

EA'in kendi platformu EA App'te İlkbahar İndirimleri başladı. EA'in sevilen birçok serisinde büyük indirimler var.

EA İlkbahar İndirimleri Başladı: Battlefield, Need for Speed ve Daha Birçok Seride %95'e Varan İndirimler Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türk oyuncular tarafından oyunları oldukça sevilen EA'in kendi platformu EA App'te İlkbahar İndirimleri başladı. Yeni indirim dönemi kapsamında EA'in onlarca oyununda büyük indirimler var.

EA, kendi platformu EA App'te oyunları dolar üzerinden sattığından fiyatlar Steam fiyatlarına göre aşağı yukarı aynı ama bazı oyunlar Steam'e kıyasla bu indirim döneminde çok daha uygun fiyatlara alınabilir durumda.

EA İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70)
EA SPORTS Madden NFL 26 69.99$ 13.99$ (-%80)
Need for Speed Unbound 69.99$ 6.99$ (-%90)
EA SPORTS WRC 49.99$ 19.99$ (-%60)
Tales of Kenzera: ZAU 19.99$ 6.99$ (-%65)
Super Mega Baseball 4 49.99$ 4.99$ (-%90)
Immortals of Aveum 59.99$ 4.19$ (-%93)
Battlefield 2042 59.99$ 2.99$ (-%95)
STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 6.99$ (-%90)
EA SPORTS PGA TOUR 69.99$ 6.99$ (-%90)
WILD HEARTS 69.99$ 4.89$ (-%93)
Dead Space 59.99$ 8.99$ (-%85)
Mass Effect 3 29.99$ 7.49$ (-%75)
Mass Effect 2 29.99$ 7.49$ (-%75)
Dragon Age 2 29.99$ 7.49$ (-%75)
GRID Legends 59.99$ 11.99$ (-%80)
Lost in Random 29.99$ 4.49$ (-%85)
Need for Speed Hot Pursuit Remastered 29.99$ 4.49$ (-%85)
Battlefield V 39.99$ 1.99$ (-%95)
STAR WARS: Squadrons 39.99$ 3.99$ (-%90)

EA İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam Machine, Oyun PC'lerinin Yerini Alabilecek mi? Cihazda Hedeflenen Performans Açıklandı! Steam Machine, Oyun PC'lerinin Yerini Alabilecek mi? Cihazda Hedeflenen Performans Açıklandı!
Yeni Xbox Konsolu "Project Helix"e Dair Yeni Detaylar Açıklandı: Ne Zaman Geliyor? Yeni Xbox Konsolu "Project Helix"e Dair Yeni Detaylar Açıklandı: Ne Zaman Geliyor?
Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com