EA İlkbahar İndirimleri Başladı: Battlefield, Need for Speed ve Daha Birçok Seride %95'e Varan İndirimler Var!

EA'in kendi platformu EA App'te İlkbahar İndirimleri başladı. EA'in sevilen birçok serisinde büyük indirimler var.

Türk oyuncular tarafından oyunları oldukça sevilen EA'in kendi platformu EA App'te İlkbahar İndirimleri başladı. Yeni indirim dönemi kapsamında EA'in onlarca oyununda büyük indirimler var.

EA, kendi platformu EA App'te oyunları dolar üzerinden sattığından fiyatlar Steam fiyatlarına göre aşağı yukarı aynı ama bazı oyunlar Steam'e kıyasla bu indirim döneminde çok daha uygun fiyatlara alınabilir durumda.

EA İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70) EA SPORTS Madden NFL 26 69.99$ 13.99$ (-%80) Need for Speed Unbound 69.99$ 6.99$ (-%90) EA SPORTS WRC 49.99$ 19.99$ (-%60) Tales of Kenzera: ZAU 19.99$ 6.99$ (-%65) Super Mega Baseball 4 49.99$ 4.99$ (-%90) Immortals of Aveum 59.99$ 4.19$ (-%93) Battlefield 2042 59.99$ 2.99$ (-%95) STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 6.99$ (-%90) EA SPORTS PGA TOUR 69.99$ 6.99$ (-%90) WILD HEARTS 69.99$ 4.89$ (-%93) Dead Space 59.99$ 8.99$ (-%85) Mass Effect 3 29.99$ 7.49$ (-%75) Mass Effect 2 29.99$ 7.49$ (-%75) Dragon Age 2 29.99$ 7.49$ (-%75) GRID Legends 59.99$ 11.99$ (-%80) Lost in Random 29.99$ 4.49$ (-%85) Need for Speed Hot Pursuit Remastered 29.99$ 4.49$ (-%85) Battlefield V 39.99$ 1.99$ (-%95) STAR WARS: Squadrons 39.99$ 3.99$ (-%90)

EA İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.