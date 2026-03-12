Tümü Webekno
Steam Machine, Oyun PC'lerinin Yerini Alabilecek mi? Cihazda Hedeflenen Performans Açıklandı!

Valve'ın iddialı yeni cihazı Steam Machine'in oyun PC'lerine kıyasla uygun fiyatlı ve rekabetçi olup olamayacağına yönelik ilk detaylar belirlik kazandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Valve, yeni nesil konsolu Steam Machine hakkında dikkat çekici performans detaylarını paylaştı. Geliştiricilere yönelik etkinlik Game Developers Conference 2026 kapsamında açıklanan bilgilere göre Steam Deck için onaylı (Deck Verified) oyunlar, yeni Steam Machine’de 1080p çözünürlükte 30 FPS hedefiyle çalışacak.

Valve’ın verdiği bilgilere göre Steam Machine’in donanımı yarı özel bir AMD işlemci ve ekran kartı kullanacak ve teoride 4K çözünürlükte 60 FPS performans sunabilecek ancak şirket, özellikle Steam Deck’te doğrulanmış oyunların konsolda daha stabil çalışması için 1080p 30 FPS standardını hedefliyor.

1080p 30 FPS hedeflenecek

Yeni konsolun performans açısından da ciddi bir sıçrama sunacağı belirtiliyor. Valve’a göre Steam Machine’in performansı, el konsolu Steam Deck’in yaklaşık 6 katı seviyesinde olacak. Ayrıca sistemde donanımı daha iyi algılayan güncellenmiş bir API bulunacak ve ekran çözünürlüğü okunabilirlik açısından ayrıca test edilmeyecek.

Öte yandan Valve’ın yeni streaming çözümü Steam Frame için farklı bir doğrulama sistemi uygulanıyor. Şirket, akış için ayrı bir “verified” programı sunmayacağını, eğer oyun ana bilgisayarda iyi çalışıyorsa Steam Frame’de de sorunsuz oynanabileceğini belirtiyor. Bağımsız çalışabilen sürümlerde ise performans hedefleri şöyle:

  • VR oyunları: 90 FPS
  • 2D oyunlar: 1280×720 çözünürlükte 30 FPS

Hâlâ pek çok oyuncunun PC mi yoksa konsol mu olacağı konusunda konumlandırma problemi yaşadığı Steam Machine’in çıkışı ne gibi durumlara gebe olacak hep birlikte göreceğiz.

