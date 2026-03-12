Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! İlk kez ING'li olanlara fırsat!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yeni Xbox Konsolu "Project Helix"e Dair Yeni Detaylar Açıklandı: Ne Zaman Geliyor?

Yeni nesil Xbox konsolu Project Helix'in alfa sürümünün ne zaman geleceği ve nasıl bir sisteme sahip olacağına yönelik detaylar Microsoft tarafından paylaşıldı.

Yeni Xbox Konsolu "Project Helix"e Dair Yeni Detaylar Açıklandı: Ne Zaman Geliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox'ın yeni nesil konsolu Project Helix hakkında ilk önemli detayları paylaştı.

Şirketin iddiasına göre Project Helix, PC ve konsol arasındaki yapay sınırları ortadan kaldıracak ve oyunculara tek bir ekosistem içinde kesintisiz bir deneyim sunacak.

Geliştiricilere 2027’de gönderilecek

2

Microsoft yetkililerine göre Project Helix’in ilk alfa sürümleri 2027 yılında oyun geliştiricilerine gönderilecek.

Bu da yeni nesil Xbox konsolunun birkaç yıl içinde piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Konsol ile PC aynı ekosistemde

2

Microsoft yöneticileri, Project Helix’in temel hedefinin Xbox ve PC oyunlarını aynı platform mantığında birleştirmek olduğunu söylüyor. Şirket, oyuncuların hangi cihazı kullanırsa kullansın aynı oyunlara ve aynı ilerlemeye erişebilmesini istiyor.

Bu yaklaşım, Microsoft’un “Xbox Play Anywhere” stratejisini daha da güçlendirecek. Bu sistemde oyuncular bir oyunu satın aldığında hem PC hem de konsol sürümüne sahip oluyor ve kayıt dosyaları bulut üzerinden her platformda senkronize ediliyor.

Yeni nesil grafik teknolojileri geliyor

3

Project Helix, donanım tarafında da büyük yenilikler getirecek. Microsoft, uzun süredir birlikte çalıştığı AMD ile yeni nesil bir işlemci tasarlıyor. Konsolda yer alması planlanan teknolojiler ise şu şekilde:

  • Yeni nesil ışın izleme
  • Yol izleme destekli gelişmiş ışık hesaplamaları
  • Yapay zekâ destekli upscaling ve multi-frame generation
  • Derin doku sıkıştırma teknolojisi
  • SSD’den ultra hızlı veri aktarımı sağlayan DirectStorage

Bu teknolojiler, konsol tarafında bugüne kadar görülmemiş seviyede grafik kalitesi ve performans sunmayı hedefliyor.

Yeni Nesil Xbox Konsolu Project Helix'e Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: "Özel Oyun Devri Sona Eriyor" Yeni Nesil Xbox Konsolu Project Helix'e Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: "Özel Oyun Devri Sona Eriyor"
Cyberpunk 2077, Game Pass Kütüphanesine Eklendi - Nasıl Ücretsiz Oynanır? Cyberpunk 2077, Game Pass Kütüphanesine Eklendi - Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Peki sizce Project Helix gerçekten başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com