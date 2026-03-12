Yeni Xbox Konsolu "Project Helix"e Dair Yeni Detaylar Açıklandı: Ne Zaman Geliyor?

Yeni nesil Xbox konsolu Project Helix'in alfa sürümünün ne zaman geleceği ve nasıl bir sisteme sahip olacağına yönelik detaylar Microsoft tarafından paylaşıldı.

Microsoft, Xbox'ın yeni nesil konsolu Project Helix hakkında ilk önemli detayları paylaştı.

Şirketin iddiasına göre Project Helix, PC ve konsol arasındaki yapay sınırları ortadan kaldıracak ve oyunculara tek bir ekosistem içinde kesintisiz bir deneyim sunacak.

Geliştiricilere 2027’de gönderilecek

Microsoft yetkililerine göre Project Helix’in ilk alfa sürümleri 2027 yılında oyun geliştiricilerine gönderilecek.

Bu da yeni nesil Xbox konsolunun birkaç yıl içinde piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Konsol ile PC aynı ekosistemde

Microsoft yöneticileri, Project Helix’in temel hedefinin Xbox ve PC oyunlarını aynı platform mantığında birleştirmek olduğunu söylüyor. Şirket, oyuncuların hangi cihazı kullanırsa kullansın aynı oyunlara ve aynı ilerlemeye erişebilmesini istiyor.

Bu yaklaşım, Microsoft’un “Xbox Play Anywhere” stratejisini daha da güçlendirecek. Bu sistemde oyuncular bir oyunu satın aldığında hem PC hem de konsol sürümüne sahip oluyor ve kayıt dosyaları bulut üzerinden her platformda senkronize ediliyor.

Yeni nesil grafik teknolojileri geliyor

Project Helix, donanım tarafında da büyük yenilikler getirecek. Microsoft, uzun süredir birlikte çalıştığı AMD ile yeni nesil bir işlemci tasarlıyor. Konsolda yer alması planlanan teknolojiler ise şu şekilde:

Yeni nesil ışın izleme

Yol izleme destekli gelişmiş ışık hesaplamaları

Yapay zekâ destekli upscaling ve multi-frame generation

Derin doku sıkıştırma teknolojisi

SSD’den ultra hızlı veri aktarımı sağlayan DirectStorage

Bu teknolojiler, konsol tarafında bugüne kadar görülmemiş seviyede grafik kalitesi ve performans sunmayı hedefliyor.

Peki sizce Project Helix gerçekten başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.