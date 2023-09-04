Mercedes-Benz, CLA'nın elektrikli konseptini tanıttı. Etkileyici bir tasarıma ve motor özelliklerine sahip olan otomobil, fütüristik ve şık tasarımıyla gerçekten eşsiz görünüyor.

Almanya merkezli otomobil devi Mercedes-Benz, elektrikli otomobil ürün gamına yeni bir üye daha ekledi. Şirket, gerçekleştirdiği bir etkinlikte henüz konsept aşamada olan tam elektrikli CLA'yı tanıttı. Etkileyici özelliklerle donatılan otomobil, yapılan açıklamaya göre bir gün mutlaka seri üretime geçecek. Ancak bunun ne zaman gerçekleştirileceği şimdilik net değil.

Mercedes-Benz'in CLA konsepti, oldukça modern ancak bir o kadar da tanıdık bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; aracın şerit LED farları yıldız şeklinde tasarlandı. Son model Mercedes'lerde gördüğümüz tasarım, konsept modelin ön kısmında tercih edildi. Elektrikli olması nedeniyle tam kapalı bir ızgara tasarımına sahip olan araç, bu alandaki aydınlatma detayı ile oldukça eşsiz görünüyor.

Karşınızda, elektrikli Mercedes-Benz CLA konsepti

Mercedes-Benz, elektrikli CLA konseptinin arka tasarımında sadeliğe odaklandı. Bagaj kapağını boydan boya kaplayan ışık barı ile yine yıldız şeklindeki stoplar, dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor. Bu arada; aracın ön ve arka logolarının da LED aydınlatmalı olduğunu belirtelim.

Mercedes-Benz'in elektrikli konsept otomobili, oldukça etkileyici bir iç tasarıma sahip. Şu an için boyutları açıklanmayan 3 adet ekran bulunuyor. Bu ekranlar, Mercedes-Benz'in MB.OS işletim sistemini kullanıyor. Aracın tüm iç tasarımında, hemen her yere yayılmış ambiyans aydınlatmayı görüyoruz. Sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini düşürmek için geri dönüştürülmüş malzeme kullanan şirket, PET plastik ve kâğıt gibi maddeler tercih etti.

Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil konsepti, Tesla Model 3'e rakip gösterilebilir. Ancak aracın elektrikli motoru ve batarya seçenekleri de tasarımı gibi Tesla Model 3'ü unutturacak türden. Öyle ki bu otomobilde 235 beygir gücü üretebilen elektrik motoru tercih edildi. Aracın bataryası ise 750 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Hızlı şarj için de özel bir çalışma yapan mühendisler, bu araçta 250 kW DC hızlı şarj desteği sundular. Sadece 15 dakikalık şarj, araca 400 kilometrelik menzil sunacak.

Mercedes-Benz'in açıklamasına göre elektrikli CLA için tahmini seri üretim zamanı 2024'ün sonu olacak. Ancak bunun değişebileceği ihtimalini unutmamak lazım. Mercedes-Benz, elektrikli CLA'ya hayat veren MMA platformundan en az bir crossover, bir de station wagon üretecek. Bu versiyonlar, şu an için tüm gizemini koruyor.

Mercedes-Benz'in elektrikli CLA konsepti için fiyat açıklaması yapılmadı.