Honda'nın sevilen crossover modeli HR-V yenilendi. ABD'de tanıtılan 2026 model HR-V, özellikle de iç tasarımda yenilikler gördü. Ancak dışarıda da fena sayılmayacak bir makyaj var.

Japon otomobil devi Honda, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model HR-V'yi resmen tanıttı. Geçmişte zaten çok sevilen crossover, yapılan makyaj çalışmaları ve özellikle de kabindeki iyileştirmelerle her zaman olduğundan daha fazla ilgi görecek gibi duruyor. Gelin hep birlikte 2026 Honda HR-V'ye yakından bakalım.

2026 model Honda HR-V, yenilenen bir ızgara tasarımına ve buna paralel olarak yeni farlara sahip. Piano black renkli detayların yer aldığı ön tasarım, artık daha gösterişli diyebiliriz. Arka kısımda ise ışık barının gittiğini görüyoruz. Honda tasarımcıları, bunun yerine iç kısımda kavisli aydınlatmalara yer verilen yeni bir tasarım kullanmaya başladılar.

Karşınızda 2026 Honda HR-V

Makyajlı Honda HR-V'nin kabininde önemli iyileştirmeler var. Bunların öne çıkanları, giriş ve orta seviye versiyonlara eklenen kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz şarj pedine ek olarak 9 inç boyutlu yeni bilgi-eğlence ekranı. 7 inç tam dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobilde ambiyans aydınlatma, gümüş detaylı direksiyon simidi ve büyük bir vites topuzu da dikkatimizi çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Honda, ABD'de gerçekleştirdiği HR-V lansmanında dört silindirli 2.0 litrelik benzinli motordan bahsetti. 158 beygir gücü ve 188 Nm tork üreten bu motor, CVT otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Ancak şunu hemen belirtelim; Honda, HR-V'yi Türkiye'de 1.5 litrelik hibrit motorla satıyor. Türkiye'ye gelecek 2026 model HR-V'lerde yine aynı motor seçeneğini görebiliriz. Zira 2.0 litre motor, Türkiye koşulları için çok da uygun değil.

Honda'nın yaptığı açıklamaya göre 2026 model HR-V, 26.200 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bakalım bu otomobilin Türkiye fiyatı ne kadar olacak...