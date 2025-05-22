Xiaomi, uzun zamandır gündemde olan elektrikli SUV modeli YU7'yi resmen tanıttı. Piyasadaki tüm SUV'lara kafa tutan otomobil, tasarımıyla da özellikleriyle de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Bir süre önce elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yapan Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikte "YU7" olarak isimlendirdiği yeni otomobilini tanıttı. Bir SUV olarak karşımıza çıkan Xiaomi YU7, tasarımıyla da özellikleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Xiaomi YU7 ile ilgili tüm detaylara yakından bakalım.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi YU7, markanın ilk otomobili olan SU7'yi andırıyor. Hemen hemen aynı LED destekli far tasarımının kullanıldığı YU7, arka kısımda da oldukça şık bir ışık barına ev sahipliği yapıyor. 5 metre uzunluğunda, 1,6 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğinde olan otomobil, bu ölçüleriyle yollarda oldukça gösterişli bir SUV olarak yer alacak. Ancak Xiaomi YU7, bu iri boyutlarına rağmen oldukça aerodinamik bir otomobil. Açıklanan sürtünme katsayısı 0,245.

Karşınızda Xiaomi YU7

Xiaomi YU7'nin iç kısmı da oldukça etkileyici. Ön camı boylu boyunca kaplayan bir gösterge ve bilgi ekranına ev sahipliği yapan otomobil, orta konsolun yanı sıra ön koltukların arka kısımlarında da bilgi-eğlence ekranlarını barındırıyor. Xiaomi HyperVision teknolojisiyle desteklenen 16 inç boyutlu gösterge ve bilgi ekranı, özelleştirilebilir yapısı ile de çok konuşulacak gibi görünüyor.

Xiaomi YU7, kaput altında sunduğu verilerle de gündeme bomba gibi düşecek. Zira bu elektrikli crossover'da 235 kW (315 hp) ve 508 kW (681 hp) gücünde iki motor seçeneği bulunacak. Daha güçlü motor seçeneği, dört tekerden çekiş imkânı sunacak ve 253 km/s hıza kadar ulaşabilecek. Aracın menzili ise CLTC standartlarına göre 835 kilometreye kadar ulaşabilecek. Xiaomi YU7 Max olarak isimlendirilen en güçlü versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi ise 3,23 saniye olarak açıklandı. Bu arada; bu otomobilin sadece 12 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabileceğini belirtelim.

Xiaomi, YU7'nin satış fiyatına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Bu otomobilin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsiz.