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PlayStation'da 'Tokyo Game Show' İndirimleri Başladı (Bu Oyunları Kaçırmayın)

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PlayStation Store'da 'Tokyo Game Show' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

PlayStation'da 'Tokyo Game Show' İndirimleri Başladı (Bu Oyunları Kaçırmayın)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Tokyo Game Show" indirimleri başlamış durumda.

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Tokyo Game Show indirimleri kapsamında pek çok popüler oyunda büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller

PlayStation'da 'Tokyo Game Show' İndirimleri Başladı (Bu Oyunları Kaçırmayın)
2

PlayStation 'Tokyo Game Show' indirimleri

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Resident Evil Requiem 3.449 TL 2.138,38 TL (-%38)
PRAGMATA 2.579 TL 2.063,20 TL (-%20)
Call of Duty: Black Ops 1.600 TL 800 TL (-%50)
Call of Duty: Black Ops II 1.600 TL 800 TL (-%50)
Forza Horizon 5 1.541 TL 616,40 TL (-%60)
Resident Evil 4 1.399 TL 349,75 TL (-%75)
Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.119,60 TL (-%60)
REANIMAL 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20)
No Man's Sky 1.249 TL 499,60 TL (-%60)
Dying Light: The Beast 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50)
Sea of Thieves 999 TL 349,65 TL (-%65)
Directive 8020 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20)
Echoes of Aincrad 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30)
Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition 2.159,99 TL 539,99 TL (-%75)
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30)
RESIDENT EVIL 2 1.399 TL 279,80 TL (-%80)
DRAGON BALL: Sparking! ZERO 2.149 TL 1.074,50 TL (-%50)
Call of Duty: Modern Warfare 2.159,99 TL 539,99 TL (-%75)
Call of Duty: WWII - Altın Sürüm 254 TL 63,50 TL (-%75)
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 1.749 TL 524,70 TL (-%70)

PlayStation Store'da başlayan 'Tokyo Game Show' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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