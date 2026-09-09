PlayStation'da 'Tokyo Game Show' İndirimleri Başladı (Bu Oyunları Kaçırmayın)

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyük oyunları kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Tokyo Game Show" indirimleri başlamış durumda.
Tokyo Game Show indirimleri kapsamında pek çok popüler oyunda büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
İçerikten Görseller
PlayStation 'Tokyo Game Show' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Resident Evil Requiem
|3.449 TL
|2.138,38 TL (-%38)
|PRAGMATA
|2.579 TL
|2.063,20 TL (-%20)
|Call of Duty: Black Ops
|1.600 TL
|800 TL (-%50)
|Call of Duty: Black Ops II
|1.600 TL
|800 TL (-%50)
|Forza Horizon 5
|1.541 TL
|616,40 TL (-%60)
|Resident Evil 4
|1.399 TL
|349,75 TL (-%75)
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.119,60 TL (-%60)
|REANIMAL
|1.749 TL
|1.399,20 TL (-%20)
|No Man's Sky
|1.249 TL
|499,60 TL (-%60)
|Dying Light: The Beast
|2.799 TL
|1.399,50 TL (-%50)
|Sea of Thieves
|999 TL
|349,65 TL (-%65)
|Directive 8020
|2.149 TL
|1.719,20 TL (-%20)
|Echoes of Aincrad
|2.999 TL
|2.099,30 TL (-%30)
|Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition
|2.159,99 TL
|539,99 TL (-%75)
|Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
|2.999 TL
|2.099,30 TL (-%30)
|RESIDENT EVIL 2
|1.399 TL
|279,80 TL (-%80)
|DRAGON BALL: Sparking! ZERO
|2.149 TL
|1.074,50 TL (-%50)
|Call of Duty: Modern Warfare
|2.159,99 TL
|539,99 TL (-%75)
|Call of Duty: WWII - Altın Sürüm
|254 TL
|63,50 TL (-%75)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|1.749 TL
|524,70 TL (-%70)
PlayStation Store'da başlayan 'Tokyo Game Show' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.