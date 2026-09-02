2027 Model Yeni Volkswagen Passat Pro Satışa Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Volkswagen, Çin pazarına özel yeni 2027 model Volkswagen Passat Pro'yu satışa sundu.

Çin pazarında sedan geleneğini kesintisiz sürdüren SAIC-Volkswagen, güncellenen 2027 Passat Pro modelini resmen satışa sundu.

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Zengin teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken yeni sedan, lansmana özel fiyat avantajları ve ilk alıcılara sunulan benzersiz garanti imkânlarıyla öne çıkıyor.

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Tasarımda şık dokunuşlar var

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Dış hatlarında tanıdık silüetini koruyan Passat Pro, otomatik uzun far kapatma özellikli Matrix LED farlar ve karartılmış desenli yeni ön ızgara ile geliyor. Geleneksel kapı kolları kullanımına devam edilen modelde, taze jant tasarımları ve arka stop lambalarının ortasında yer alan aydınlatmalı Volkswagen logosu şıklığı tamamlıyor.

Üst donanım paketinde üçlü ekran düzenine geçen araçta dijital gösterge paneline 15 inçlik merkezi multimedya ekranı ve ön yolcuya özel 11.6 inçlik bağımsız ekran eşlik ediyor. Güncel donanım listesinde 10 hava yastığı, 360 derece çevre görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı, gelişmiş ses sistemi ve güçlendirilmiş fren yapısı öne çıkıyor. Ayrıca model, otomatik acil frenleme, şeritte kalma asistanı ve tüm hızlarda çalışan adaptif hız sabitleyici gibi yarı otonom sürüş teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

Peki fiyatı ne kadar?

Normal şartlarda 172.000 yuan taban fiyat etiketiyle duyurulan yeni Passat Pro, lansman süresince 139.900 yuan’dan (yaklaşık 20.800 dolar) başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Volkswagen, modeli ilk satın alan sürücülere ticari kullanım dışı ve yetkili servis bakımı şartıyla motor ve şanzımanı kapsayan ömür boyu garanti sunuyor.

Araçta 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen iki farklı turbo motor seçeneği yer alıyor:

1.5 Litre Turbo : 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor.

: 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 2.0 Litre Turbo: 220 beygir güç ve 350 Nm tork sunuyor.

Mühendislerin yaptığı şasi güncellemeleri sayesinde modelin yol tutuşu ve sürüş konforu artırılırken, aerodinamik iyileştirmeler otoyol sürüşlerinde kabin içi gürültüyü belirgin şekilde azaltıyor.

Peki siz yeni 2027 Passat Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.