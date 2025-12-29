Tümü Webekno
21-28 Aralık 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 21-28 Aralık 2025 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 21-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Filmlerde Tufan, dizilerde ise Spartacus: House of Ashur zirvede yer almaya devam ediyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Tufan - Netflix
  2. Dayı:Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  3. Doğulu - Prime Video
  4. İki Dünya Bir Dilek - Prime Video
  5. Our Fault - Prime Video
  6. Ağır İşçi - Prime Video
  7. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  9. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - TV+ & HBO Max
  10. Devlet Başkanları - Prime Video
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  3. Stranger Things - Netflix
  4. Spartacus - Netflix & Prime Video
  5. Fallout - Prime Video
  6. Reacher - Prime Video
  7. Prens - HBO Max
  8. From - TV+ & TOD
  9. O: Derry'e Hoş Geldiniz - TV+
  10. The Walking Dead - Netflix & TV+ & Disney+
