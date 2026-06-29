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22-29 Haziran 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

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Türkiye'de 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

22-29 Haziran 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prime Video'da yayımlanan romantik türündeki Off Campus zirvede yer almaya devam ederken filmlerde ise Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? liderliği koruyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  2. Seks ve Şehir - Prime Video
  3. Isabell'e Sesli Mesaj - Netflix
  4. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1
  5. Uykucu - Netflix
  6. Öldürdüğün Şeyler - TV+
  7. Furiosa: Bir Çılgın Mad Max Destanı - Netflix
  8. Jurassic World: Yeniden Doğuş - Prime Video
  9. Yan Yana - Netflix
  10. Yaz Evi - Prime Video

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Off Campus - Prime Video
  2. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  3. From - TV+
  4. Not Suitable for Work - Disney+
  5. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  6. Zeytin Ağacı - Netflix
  7. Prens - TV+
  8. Kimler Geldi Kimler Geçti - Netflix
  9. Doğu - HBO Max & TV+
  10. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
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