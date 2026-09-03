[25 Ağustos-1 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 25 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeni bir bağımsız oyun olan How to Fish bulunuyor.

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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim How to Fish 3.99$ - EA SPORTS FC 27 69.99$ - Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Crimson Desert Enhanced 69.99$ 55.99$ (-%20) Forza Horizon 6 48.99$ 41.64$ (-%15) Grand Theft Auto V Enhanced 44.99$ 19.79$ (-%56) Dead by Daylight 14.99$ - Gallipoli 9.99$ 7.49$ (-%25) NBA 2K27 69.99$ - STAR WARS Zero Company 49.99$ - Forza Horizon 5 32.78$ 13.11$ (-%60) Black Desert 4.99$ - The Blood of Dawnwalker 49.99$ - Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.