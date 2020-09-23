Japonya'da 25 Ton Ağırlığındaki İnsansı Robot Test Edildi

Japonya'da yıllardır yapılmaya çalışılan Gundam robotu test edildi. 18 metre ve 25 ton ağırlığındaki insansı robot, test sırasında neredeyse tüm uzuvlarını hareket ettirdi. Normalde 1 Ekim itibarıyla resmen açılacak olan robot, koronavirüs nedeniyle birkaç ay sonra ziyaretçilerle buluşacak.

Japonya'da 70'li yılların en popüler anime dizilerinden bir tanesi olan Mobile Suit Gundam'daki robotlardan bir tanesi gerçek oldu. Japon mühendislerin 6 yıl önce başlattığı çalışmalar nihayet tamamlandı ve robot, başarılı bir test sürecini tamamladı. Yaşanan anlar, olaya tanıklık eden kullanıcılar tarafından da kayıt altına alındı.

Gundam robotu, 18 metre yükseliğe ve 25 ton ağırlığa sahip. Edinilen bilgilere göre mühendisler, bu insansı robotun hareketli 24 parçasını kontrol altına tutabilmek için özel bir çalışma yürütüp, bu çalışmada her parçanın belirli bir ağırlıkta olmasını sağlamışlar. Yapılan testlerde ise mühendisler, 25 ton ağırlığındaki robotu bir sorun olmadan hareket ettirmeyi başarmış durumdalar.

Yapımı tamamlanan 18 metrelik robot işte böyle görünüyor

Japonya'nın Yokohoma kentinde Gundam'a ait bir fabrika bulunuyor. İşte devasa büyüklükteki robotun yapımı ve test edilmesi de bu fabrikada gerçekleşti. Mühendisler, test sırasında robotun sınırlarını zorlayarak yürümesinin haricinde diz çökmesini, kolları ile parmaklarını hareket ettirmesini sağladılar. Testlerde herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Gundam robotu, normal koşullarda 1 Ekim'de açılacaktı. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu açılış ertelendi. Şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Japon yetkililer, resmi açılışın birkaç ay sonra yapılacağını söylediler. Dilerseniz artık sizleri, Gundam robotunun 4 kat hızlandırılarak servis edilmiş olan test videosu ile baş başa bırakalım.

Devasa robotun hareket ettiği anlar