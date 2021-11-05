Futbol Oyunları Dünyası Karışıyor: 2K Sports Devreye Girdi

Piyasaya sürdüğü spor oyunlarıyla bilinen 2K Sports'un büyük patronu Strauss Zelnick, FIFA'nın isim haklarıyla ilgilendiklerini ima etti. Electronic Arts'ın bu isimden vazgeçtiğinin anlaşılmasından sonra yaşanan gelişme, 2K Sports'un futbol işine de girip, FIFA 2K23 isimli bir oyunu piyasaya sürebileceğini düşündürüyor.

Dünyanın en popüler futbol oyunu serisi FIFA'nın geliştiricisi Electronic Arts, bundan kısa bir süre önce dikkat çeken bir gelişme ile gündeme gelmişti. Şirket tarafından yapılan bazı açıklamalar, popüler futbol oyununun 2022 yılında FIFA 23 ismiyle gelmeyebileceğini düşündürmüştü. Bundan hemen sonra yaşanan bir marka patenti gelişmesi ise yeni ismin EA Sports FC olabileceğini gözler önüne sermişti.

Electronic Arts, FIFA 23 meselesi ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Ancak şimdi, yaşanan bir gelişme ortalığı karıştırdı. Öyle ki bir video oyun şirketinin FIFA isminin yasal haklarını satın alabilmek için oldukça hevesli olduğu ortaya çıktı. Bu şirket, bugüne kadar piyasaya sürdüğü spor oyunlarıyla milyonlarca oyuncunun gönlünde taht kurmuş olan 2K Sports'tu. Bu şirketin ardında dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden Take-Two'nun olması, "Neden olmasın ki!" dedirtiyor...

FIFA 2K23 mü geliyor?

Take-Two Interactive İcra Kurulu Başkanı Strauss Zelnick, yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda ağzındaki baklayı çıkardı. Toplantı sırasında sorulan sorulardan bir tanesi, FIFA meselesi ile ilgilenip ilgilenilmediğiydi. Bu soruyu geçiştirmeye çalışsa da yatırımcıların baskısına daha fazla dayanamayan Zelnick, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"Bu bizim için çok büyük bir adım... Daha önce bu spor kategorisiyle ilgilenmemiştik. Sanırım bu kadarı, bugünlük yeterlidir." şeklinde konuşan Zelnick, FIFA'nın isim hakkıyla ilgili istekli olduklarını en azından ima etmiş oldu. Şayet böyle bir durum gerçek olur ve 2K Sports FIFA 2K23 isimli bir futbol oyununu piyasaya sürerse, futbol oyunu tutkunları için bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanır gibi görünüyor. Çünkü bu kategoride domiasyonu sağlayan yalnızca iki oyun vardı. Şimdi onlara, spor oyunları konusunda oldukça deneyimli olan bir rakip gelebilir.