FIFA 23 Yerine Gelecek Oyunun Adı Ortaya Çıkmış Olabilir

Electronic Arts'ın İngiltere'de yaptığı bir marka başvurusu, FIFA 23 yerine tercih edilecek ismi açığa çıkarmış olabilir. Eğer tahminler doğruysa, şirketin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği futbol oyununa 'EA Sports FC' ismi verilecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en popüler futbol oyunlarından bir tanesinin isminin değişebileceğinden bahsetmiştik. Resmi internet sitesinden bir paylaşım yapan Electronic Arts, yıllardır FIFA ismiyle piyasaya sürdüğü popüler oyununun ismini değiştirebileceğini ima etmişti. Şimdi, bu konuyla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Şirketin İngiltere'deki marka başvurusu, FIFA yerine tercih edilebilecek ismin ne olacağına ışık tutuyor olabilir.

Electronic Arts, yeni oyunu için FIFA ile anlaşmayı reddederse, FIFA 23 yerine farklı bir isim kullanmak zorunda kalacak. İşte bu isim, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi'nin veritabanında ortaya çıkan yeni 'marka' olabilir. Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntü, oyunun yeni isminin "EA Sports FC" olabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak bu marka başvurusunun yalnızca İngiltere'de karşımıza çıkması, dikkatlerden kaçmıyor. Şirket, ABD Fikri Mülkiyet Ofisi için böyle bir başvuru yapmadı.

EA Sports FC markası için yapılan başvuru ekran şu şekilde

İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi'nin internet sitesi, yapılan marka başvurusuna ilişkin dikkat çeken bir detay sunuyor. Öyle ki Electronic Arts, bu marka başvurusunu 1 Ekim'de yaptı. Şirketin konuyla ilgili açıklaması ise 7 Ekim'de, FIFA 22 piyasaya sürüldükten bir hafta sonra yapılmıştı. Yani Electronic Arts, isim değiştirme meselesine çok daha önceden karar vermiş ve bu konudaki çalışmalarını da zaten 1 Ekim itibarıyla resmileştirmiş olabilir...

Electronic Arts konuyla ilgili bir açıklama yapmadan, EA Sports FC ismiyle ilgili bir şey söylemek pek de mümkün değil. Zira şirket, isim değişikliğinin kesin olup olmadığına ilişkin de bir şey söylemedi. Üstelik isim anlaşması yapılabilmesi için hala 1 yıl gibi uzunca bir süre var. Dünya genelindeki futbol oyunu tutkunları, bu meseleyi aylarca konuşmaya devam edecekler gibi görünüyor.